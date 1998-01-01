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Туристка из Испании и трое граждан Франции погибли в результате взрыва в центре Парижа/ Завтрашняя забастовка охватит шесть аэропортов Германии/ МИД РФ предупредил о сбое в работе общественного транспорта в Риме в четверг

Трое граждан Франции и туристка из Испании погибли в результате взрыва в центре Парижа

Испанская туристка получила смертельное ранение в номере отеля Mercure Paris Opеra Lafayette в Париже в момент взрыва в булочной напротив, сообщает в понедельник издание El Pais.

Напомним, что в субботу утром в булочной Hubert на улице Тревиз в 9-м округе Парижа произошел сильный взрыв из-за утечки газа. Пострадали не менее 50 человек, четверо погибли. Помимо туристки из Испании погибли двое пожарных и женщина, которая жила в квартире над булочной.

Квартал, где произошел инцидент, находится в популярном у туристов центральном районе Парижа, недалеко от Больших бульваров, Опера Гарнье и Монмартра.

"Испанская туристка 38-летняя Лаура Санс Номбела и ее супруг проводили романтический уикенд в Париже, в отеле Mercure Paris Opеra Lafayette на улице Тревиз. Отель расположен прямо напротив булочной, в которой утром 12 января произошел сильнейший взрыв из-за утечки газа. Взрывной волной в отеле выбило несколько окон", — пишет газета.

Как отмечает издание, туристка и ее супруг решили провести несколько дней в Париже, оставив в Испании троих детей. Утром, пока муж спал, она сходила в душ, стала одеваться возле распахнутого окна, когда внезапно напротив отеля произошел взрыв.

Ударной волной женщину отбросило в другой конец комнаты вместе с оконной рамой, которая ударила ее по голове. Супруг получил осколочные ранения.

Завтрашняя забастовка охватит шесть аэропортов Германии

Германский профсоюз Verdi, требующий повысить зарплату работникам сферы обеспечения безопасности аэропортов в ФРГ, расширил количество аэропортов, в которых завтра пройдет предупредительная забастовка.

Помимо Франкфурта-на-Майне, стачка состоится в аэропортах Ганновера, Бремена, Галле, Дрездена и Эрфурта, сообщил представитель Verdi. По его словам, пассажирам рекомендовано готовиться к значительным перебоям в воздушном сообщении, передает "Немецкая волна".

В аэропортах Ганновера и Бремена забастовка начнется в 00:00 15 января и продлится сутки. В Лейпциге персонал, отвечающий за безопасность аэропорта, прекратит работу с 4:00 до 18:00, в Дрездене – с 3:00 до 21:00, в Эрфурте – с 6:00 до 22:00, во Франкфурте-на-Майне — с 2:00 до 20:00.

Профсоюз добивается повышения зарплаты до 20 евро в час для 23 тысяч работников, отвечающих за безопасность в аэропортах. Работодатель считает это требование чрезмерным. Verdi, в свою очередь, выражает недовольство тем, что работодатель пока не сделал серьезного предложения, которое позволило бы отказаться от предупредительной забастовки.

МИД РФ предупредил о сбое в работе общественного транспорта в Риме в четверг

Сбой в работе общественного транспорта Рима произойдет в четверг, 17 января, из-за всеобщей забастовки, предупреждает ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ).

"Италия – 17 января – в Риме всеобщая забастовка работников общественного транспорта; сбои в работе метрополитена, автобусного и ж/д сообщения", — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter ДСКЦ.

По данным местных СМИ, в четверг в Риме одновременно пройдут две забастовки – 24-часовая и четырехчасовая, обе начнутся в 8:30.

Будет нарушено железнодорожное сообщение между Римом и Лидо, Термини и Сенточелле, а также Римом, Чивита-Кастеллана и Витербо.

/TOURBUS.RU



