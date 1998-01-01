Новости Как прошли новогодние каникулы? Ведущие туроператоры подвели итоги высокого новогоднего сезона

По просьбе нашего портала ведущие эксперты туррынка подвели итоги завершившегося зимнего праздничного сезона. Иветта Вердиян, директор департамента продвижения и рекламы BSI Group: - В целом темпы бронирования туров в предновогодний период показали достаточно хорошие результаты и можно сказать, что ожидания оправдались. Если говорить о новогодних турах, то имеющиеся блоки по нашим ключевым направлениям были закрыты задолго до дат вылетов. При этом необходимо отметить, что наибольшим спросом все-таки пользовались даты на начало января, а не на конец декабря, как ожидалось и как показывала практика прошлых лет. Скорее всего, это было вызвано ценовой разницей между предновогодними и постновогодними вылетами и длительными выходными с 30 декабря по 9 января, которые позволили туристам спокойно выбирать дату вылета, вписывая в рамки планируемого бюджета. Что касается неновогодних дат, то тут ожидания превзошли все прогнозы. Бронирования на весну и лето показывают отличные результаты. Глубина продаж по некоторым направлениям достигла августа, что не может не радовать. В основном это индивидуальные туры, бронирование которых и должно происходить заблаговременно, учитывая жесткий подход индивидуальных туристов к составляющим тура: конкретный рейс и конкретный отель. Направления, пользующиеся наибольшим спросом, – это, безусловно, Франция (включая туры в «Диснейленд Париж» и на Лазурный берег), летняя Великобритания, Италия, Венгрия, Германия, и, как это ни удивительно будет звучать, Япония, которая показывает очень хорошие результаты». Татьяна Круглова, PR-менеджер «TUI Россия»: «Продажи новогодних туров полностью оправдали себя, при этом в нынешнем сезоне многие туристы продлевают отпуска и вылетали на отдых уже после Нового года на 7-10 ночей. В топе востребованных стран – ОАЭ (Дубай), Таиланд, Андорра, Израиль, Италия, Россия (Сочи, экскурсионные туры). Что касается продаж в новогодние праздники, они были в рамках наших ожиданий - спрос немного спал, в рамках общего спада покупательской активности на праздниках. В ближайшие дни мы ожидаем его восстановление и активизацию раннего бронирования, которое показывало хорошие результаты в декабре по таким летним направлениям, как Турция, Кипр, Греция». Максим Приставко, генеральный директор Jet Travel: Предновогодние продажи шли активно, но в сам период новогодних каникул продажи обычно довольно вялые. Уровень продаж составляет в это время не более 10% от обычного, в эти каникулы так и было. Пресс-служба ANEX Tour: Мы можем отметить увеличение спроса на новогодние туры. Относительно прошлого года продажи увеличились на 10%, это связано с рядом факторов: доступные предложения и ранний старт продаж, обширная полетная чартерная программа по направлениям и удобные слоты, а также возможность бронирования бизнес-класса при перелете (Доминикана и Мексика), запуск концепции ANEX Priority (по Доминикане, Кубе, ОАЭ, Вьетнаму и Мексике). В целом результатами мы довольны. PR-служба PAC Group: - Наши ожидания по продажам новогодних туров вполне оправдались. А взятые объемы мест в отелях и на самолетах закрылись даже раньше ожидаемых сроков без спецпредложений. А непосредственно перед вылетами наблюдался небольшой дефицит билетов и размещения. Наиболее востребованы в этом новогоднем сезоне были демократичные варианты размещения. Наши самые популярные направления на прошедшие праздники - горнолыжные туры в Альпы, морские круизы, европейские экскурсионные туры (преимущественно Италия, Чехия, Франция), зимний отдых в Финляндии. Лариса Аханова, директор PR-отдела TEZ Tour: - Новый год был довольно неоднородным. Прежде всего новогодние праздники были успешны для горнолыжных и экскурсионных программ. Хиты продаж - Австрия, Италия, Андорра. Горнолыжный отдых и экскурсионные туры бронировались с хорошей глубиной, и мы выполнили свои задачи полностью. Средняя глубина бронирований по пляжным направлениям и зимней Турции составила около трех недель, многие туристы ждали туров last minute. Доминиканские отели даже стимулировали спрос, выпуская скидки на новогодние даты. Наиболее успешно Новый год прошел для Турции, Таиланда, Шри-Ланки и Кубы. Волканова Оксана, директор по развитию ICS Travel Group: - Для ICS Travel продажи туров на новогодние праздники прошли достаточно активно. Основными направлениями для бронирования стали наши базовые страны - Израиль, Италия, Чехия и Франция. Тенденция роста - около 30% по отношению к прошлому году. Анастасия Бартоломеева, менеджер PR-отдела «Магазина Путешествий»: - Продажи на каникулах шли очень активно. Все наши ожидания полностью оправдались, мы реализовали все запланированное. /TOURBUS.RU

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