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14 января
Медицина Турции – для туристов из России

Мероприятия, посвященные медицинскому туризму в Турции, пройдут в Москве и Санкт-Петербурге в начале февраля


6-8 февраля в Москве и Петербурге пройдут профессиональные мероприятия, посвященные развитию медицинского туризма в Турции.

Организатор конференции и рабочих встреч – ассоциация термального и медицинского туризма Турции TESTUD, которая объединяет ряд термальных отелей, больниц, физиотерапевтических центров и других учреждений здравоохранения, а также профильные туристические компании. Цель встреч – познакомить турбизнес России с преимуществами получения медицинских услуг в Турции.

 

У российских туркомпаний будет возможность пообщаться с представителями компаний из Анкары, Стамбула, Бурсы и Памуккале.

В списке участников - термальные отели Pam и Ürofiz, Grannos Thermal Hotel & Convention Center, ассоциации TESTUD и  BUSAT, больница Medistate, клиника эстетической хирургии Ильхана Пекдемира, медицинский центр физиотерапии и реабилитации ROMMER International, Нобелевский медицинский центр, Центр радиологической диагностики, физиотерапии и реабилитации Ürofiz, компании ATA VİZYON SAĞLIK, ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ.

 

Подготовлены рекламные материалы и ознакомительные каталоги. Среди посетителей будет разыгран недельный отдых в спа-отеле для одного человека.

 

Конференция и workshop пройдут 6 февраля 2019 года в Москве в конгресс-центре «Технополис Москва» (Волгоградский пр., д. 42, корп. 5).

В Санкт-Петербурге workshop пройдет 8 февраля в Novotel Centre (ул. Маяковского, д. 3А).

Соорганизатор мероприятий: отдел workshop медиахолдинга «Турбизнес».

Регистрация обязательна на сайте: Spa-healthtourismturkey.ru.


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