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Узбекистан увеличил список стран, которым доступна электронная виза

Власти страны ведут активную работу, чтобы привлечь как можно больше туристов со всего мира

В пресс-службе Госкомтуризма Республики Узбекистан нашему порталу сообщили, что «с начала нового 2019 года по инициативе главы государства продолжается проведение мер по дальнейшему совершенствованию порядка въезда иностранных граждан в республику путем внедрения интерактивной услуги по оформлению и выдаче электронной въездной визы».

Как нам пояснили далее, согласно постановлению Шавката Мирзиёева, президента республики Узбекистан, от 4 июля 2018 года (ПП-3836) с 15 июля 2018 года в стране была введена в эксплуатацию система оформления и выдачи электронных въездных виз. Теперь у граждан 50 стран есть возможность получить электронную въездную визу при помощи интернета.

По официальным данным Госкомтуризма, с 15 июля 2018 года до 1 января 2019 года более 24 тысяч иностранных граждан из 49 стран воспользовались услугой и оформили электронную визу, чтобы посетить Узбекистан.

Также представители пресс-службы сообщили, что с 1 февраля 2019 года, новым указом г-на Мирзиёева список стран, гражданам которых доступна электронная виза, будет увеличен с 50 до 76.

Кроме того, в указе особо отмечено, что с 15 марта этого года консульский сбор за двукратную электронную визу сроком на 30 дней составит $35, а за многократную на аналогичный период - $50.

Ожидается, что принятые меры помогут повысить въездной туристический поток в страну, увеличат финансовый поток в казну и создадут благоприятный имидж на мировом туристическом рынке.

В настоящее время на туризм в Узбекистане делается большая ставка, ожидается, что доходы от этой сферы станут одним из основных источников доходов Республики.

Так, Талеб Рифаи, председатель Международного консультативного совета при Международном институте развития мира через туризм и бывший генеральный секретарь Всемирной туристической организации ЮНВТО, заявил: «Туризм – это важный стратегический сектор экономики, связанный напрямую и с другими отраслями, как транспорт, дорожная инфраструктура, энергетика, водные ресурсы. Главная задача сейчас для наших профессионалов - создание комфортной среды для туристов: увеличение отельных сетей и улучшение гостиниц, активное развитие мест для проведения досуга».

Недавно в рамках своего выступления на презентации туристического потенциала Узбекистана, проходившей в столице в посольстве Узбекистана, посол Узбекистана в РФ Ботиржон Асадов, отметил, что туристический поток из России показал значительный прирост - по его словам, за ноябрь 2018 года республику посетило 360 тыс. россиян, а к концу года в стране ожидали принять 390 тыс. русских туристов. При этом было отмечено, что не всех прибывших в Узбекистан россиян можно было считать туристами, поскольку вопрос дифференциации в этой теме не закрыт. Дополнил доклад г-на Асадова президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько, отметив, что рост турпотока составил 17%.

/TOURBUS.RU