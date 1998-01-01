Фестиваль «Два Рождества в Архангельском» открыл юбилейный год подмосковного музея-усадьбы

Украшенный новогодними декорациями архитектурный шедевр дворцово-паркового ансамбля Музея-усадьбы «Архангельское» превратился в минувшие три недели в сказочный зимний мир, приглашавший каждого гостя отправиться в увлекательное путешествие по европейским и русским традициям празднования Рождества.

В декабре в Подмосковье стартовал большой зимний фестиваль «Два Рождества в Архангельском», который продлится до 13 января. 22-23 декабря здесь весело и шумно отметили «Европейское Рождество», а 6-7 января – «Русское Рождество». Но на этом праздничная программа не закончилась.

12 и 13 января в «Архангельском» еще можно будет покататься с горок и на тюбинг-карусели, побывать в Ледяной крепости, посетить резиденцию Деда Мороза и сделать красивые фотографии в новогодних санях с оленями, написать письмо Деду Морозу, выпить горячий чай и угоститься рождественскими десертами, а еще промчаться на санях, запряженных лошадьми, любуясь снежными пейзажами «Русского Версаля», и заглянуть во Дворец на увлекательную экскурсию.

Фестиваль «Два Рождества в Архангельском» подарил много незабываемых моментов своим гостям. Каждый праздник – как «Европейское», так и «Русское Рождество» – прошел со своим настроением и получился стилистически уникален, включая в себя: концертную программу, выступления уличных артистов и музыкантов, детские развлечения, активные зимние игры, театрализованные представления с живым инструментальным исполнением, рождественские угощения, мастер-классы, выставки собак, катание на санях, запряженных лошадьми и множество других сюрпризов.

Например, на «Европейском Рождестве» можно было встретить оленей из самой Лапландии, увидеть настоящий оркестр волынщиков, попробовать немецкий рождественский штоллен и чешский трдельник, поучаствовать в самых сказочных зимних спектаклях «Щелкунчик» и «Снежная Королева», и даже выиграть сертификаты на проживание в отелях Греции от туроператора TEZ Tour выполняя веселые задания и знакомясь с европейскими традициями во время «Рождественского квеста».

А во время «Русского Рождества» гости с удовольствием принимали участие в русских народных забавах, метали валенки, перетягивали канат, пели колядки, играли в боулинг матрешками, а еще побывали в гостях у Петрушки, узнали, что их ждет в наступившем году во время святочных гаданий и смогли выиграть сертификаты на проживание для всей семьи на подмосковном курорте Комплекса апартаментов и таунхаусов «Яхонтовый Лес» во время розыгрыша призов. На этом подарки не закончились – многие гости Музея унесли домой памятные сувениры.

В дни празднования «Русского Рождества» гости смогли ближе познакомиться и с самим Музеем-усадьбой «Архангельское» во время бесплатных экскурсий.

А во Дворце у посетителей еще есть возможность посетить специальную экскурсионную программу «Новогодний калейдоскоп», состоящую из 8 интерактивных авторских экскурсий, попасть на которые можно только до 31 января по предварительной заявке.

«Сегодня мы возрождаем традиции рождественских праздников в Архангельском. Мы подготовили для вас красивый, эмоциональный праздник, и я надеюсь, что вы уйдете отсюда с незабываемыми эмоциями и послевкусием», – поприветствовал гостей во время официального открытия фестиваля Вадим Задорожный, директор Музея-усадьбы «Архангельское».

А глава административного округа Красногорск Московской области Эльмира Хаймурзина добавила: «Мне кажется, всем надо запомнить этот день, потому что это начало прекрасного проекта, в большое будущее которого я очень верю. Наш музей – жемчужина всей страны – и теперь он подарил прекрасную возможность жителям Москвы, Московской области и других субъектов Российской Федерации, а также туристам, познакомиться, с одной стороны, с потрясающим местом, обладающим богатым историческим наследием, а с другой – прикоснуться к волшебной атмосфере как европейского, так и русского Рождества».

Фестиваль посетило более 20 тыс. человек, которые оставили множество положительных отзывов и вопросов «А ждать ли фестиваль в следующем году?», на который руководство «Архангельского» уже сейчас отвечает «Да»!

Партнерами фестиваля выступили Отдел туризма Посольства Испании в Москве, ALPHA-COM Telecommunications, бизнес-школа RMA, туроператор Tez Tour и др.

/TOURBUS.RU