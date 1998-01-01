Новости ЦИФРА НЕДЕЛИ: В 2018 году Японию посетило более 70 тысяч россиян Российский турпоток в Страну восходящего солнца вырос за год почти на 24%

В прошлом месяце офис JNTO зафиксировал рекордную цифру въездного туристического потока со всего мира. Она составила 30 млн человек с начала 2018 года. Напомним, в 2017 году Японию посетили 28,6 гостей. Рекордный показатель связан с запуском международной кампании Visit Japan, которая стартовала в 2003 году. Несмотря на тайфун в Осаке и землетрясение на Хоккайдо, цифра по въездному туризму выглядит вполне оптимистичной. Ожидается, что к 2020 году, когда в Токио пройдут Олимпийские и Параолимпийские игры, страну посетит до 40 миллионов человек. В ноябре прошлого года Страну восходящего солнца посетили 9,300 человек из России, что на 18,6% выше прошлогодних показателей. За 11 месяцев 2018 года эта цифра составила 88,600 человек. Отметим, что в 2017 году в это же время границу с Японией пересекли 71,542 россиянина. Таким образом, турпоток увеличился на 23,8%. Причина роста потока, по мнению Алексея Телпова, директора по маркетингу сервиса путешествий OneTwoTrip, заключается в том, что прошлый год был перекрестным годом между Россией и Японией. «Сотрудничество в области туризма между странами всегда положительно влияет на турпоток. В 2016 году во время года Греции в России, по нашим данным, интерес к самостоятельным поездкам в эту страну вырос на 33%, а в 2017 году, благодаря году перекрестного туризма Россия-Австрия, на 26% вырос спрос на перелеты в австрийские города. В случае с Японией, на увеличение спроса повлияло облегчение визового режима для самостоятельных туристов в 2017 году, а также рост числа прямых рейсов из регионов РФ. К тому же, в октябре 2018 года Япония упростила выдачу виз и для организованных групп российских туристо», -.заявил г-н Теплов. Анализ основных 20 рынков JNTO за 11 месяцев 2018 года выявил пятерку лидеров по росту турпотока в Японию по сравнению с 2017 годом. Это Вьетнам (26,1%), Россия (23,8%), Италия (21,2%), Испания (20,2%) и Филиппины (19,4%). По количеству туристов в лидерах снова Китай, Южная Корея, Тайвань, Гонконг и США. В свою очередь, эксперты сервиса путешествий OneTwoTrip проанализировали спрос на перелеты в Японию за 2018 год и выяснили, что в сравнении с 2017 годом было куплено на 34% больше билетов. Отметим, что средняя стоимость перелета из России в Японию и обратно снизилась на 9,8% и составила 34 700 рублей. Также в ходе анализа был составлен рейтинг самых популярных японских городов у российских туристов. Большая часть перелетов из России – 82% приходится на Токио, сообщают аналитики OneTwoTrip. В прошлом году российские путешественники ездили в столицу Японии на 45% больше, чем годом ранее. При этом средняя цена авиабилетов из России в Токио в 2018 году по отношению к 2017 году снизилась на 8%: с 37 800 рублей до 34 420 рублей. На втором месте по росту спроса оказалась Осака - в 2018 году путешественники покупали билеты сюда на 24% чаще, чем годом ранее. Стоимость билетов в Осаку снизилась на 3%: с 36 300 рублей до 35 200 рублей. На третьей строчке расположился Саппоро - спрос на перелеты в этот японский город вырос на 11%, а стоимость билета в обе стороны из России снизилась на 4%: с 34 200 рублей до 32 900 рублей. /TOURBUS.RU

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