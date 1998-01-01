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Российские туристы госпитализированы росле падения в ущелье на Бали/ Автобус с туристами ANEX Tour попал в аварию в Таиланде/ Снежная лавина сошла в горах Швейцарии

Российские туристы госпитализированы на Бали

«Двое россиян, получившие травмы после падения в ущелье глубиной 10 метров, были госпитализированы», - говорится в заявлении посольства России в Индонезии. В настоящий момент работники посольства находятся на связи с индонезийскими профильными службами, чтобы разобраться в ситуации и оказать необходимое воздействие.

Инцидент с россиянами произошел в среду на юго-западе Бали, неподалеку от курортного города Кута, пишет издание The Jacarta Post. Известно, что пострадавшие россияне – мужчина и женщина 30 и 28 лет, катавшиеся на мотобайке, потеряли управление и съехали в ущелье.

«Спасателям пришлось провести целую операцию с участием 12 человек, чтобы вытащить туристов из оврага. Она заняла около часа. Оба страдали от асфиксии, поэтому медики применили реанимационное оборудование», - сообщает The Jacarta Post.

Автобус с россиянами попал в аварию в Таиланде

Автобус с русскими туристами попал в аварию, столкнувшись с грузовиком на о. Пхукет, сообщает местная газета Phuket News. Пострадавших нет.

По имеющимся данным, ДТП произошло 9 января в 8 утра по местному времени. Автобус с туристами ANEX Tour направлялся в провинцию Пхангнга, когда на крутом повороте произошло столкновение двух транспортных средств.

Несмотря на повреждение заднего колеса, водитель автобуса смог сохранить управление и выехать на обочину.

По словам представителей туроператора, вина за ДТП полностью на водителе грузовика. Из 22 туристов от медицинской помощи отказались девять.

Снежная лавина сошла в Швейцарии

Телеканал N-tv сообщает, что в результате схода снежной лавины на отель и ресторан в Швейцарии пострадало три человека.

Лавина обрушилась на гостиницу и ресторан, расположенные в горном поселении Швегальп вчера в районе половины пятого вечера по местному времени. Также в результате ЧП пострадали припаркованные неподалеку автомобили, помещение для персонала и местная сыроварня. Пострадавшие были госпитализированы.

Как сообщает администрация отеля, все постояльцы находятся на месте, о пропавших без вести никто не заявлял. Однако сохраняется вероятность, что под снежные заносы могли попасть прохожие.

Напомним, обильные снегопады продолжаются в Европе уже несколько дней.

/TOURBUS.RU



