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МИД снова предупреждает наших туристов о беспорядках во Франции

Наши эксперты рассказали о том, как протесты в ряде городов Франции сказались на спросе на отдых в этой стране

«Рекомендуется избегать мест массового скопления людей в Париже, Бурже и других городах Франции в эти выходные», - сказано в официальном обращении МИД РФ на странице Twitter.

Заявление связано c официальным предупреждением МВД Франции, что в ближайшую субботу «желтые жилеты» вновь планируют проводить протестные акции. В общей сложности, для усиления мер безопасности в стране планируют задействовать 80 тыс. полицейских и жандармов.

«На чрезмерную активность со стороны демонстрантов мы будем реагировать с чрезмерной решимостью», - цитирует «Интерфакс», слова министра внутренних дел Франции Кристофа Кастанер.

Со своей стороны, глава полиции Парижа Мишель Дельпеш сообщил, что около 5 тыс. стражей порядка будут наблюдать за ходом протестных акций в столице. Также для обеспечения безопасности граждан и туристов планируют задействовать бронемашины французской жандармерии.

«Мы готовимся к огромному числу участников демонстраций. Наиболее уязвимые места — это места сосредоточения правительственных учреждений, Елисейский дворец, Национальное собрание, министерства», - сказал г-н Дельпеш в интервью французскому телеканалу SN News.

Также на улицах будут работать группы быстрого реагирования, участники будут одеты в гражданскую одежду, чтобы не выделяться из толпы.

По данным телеканала LC1 от действий «желтых жилетов» за все время протестных акций пострадало 1,7 тыс. активистов группировки и порядка 1 тыс. сотрудников жандармерии и полиции.

Напомним, что протестные акции «желтых жилетов» проходят в городах Франции начиная с ноября 2018 года.

Комментируя сложившуюся ситуацию нашему порталу, Алексан Мкртчян, генеральный директор сети агентств «Розовый слон», отметил: «Спада спроса из-за действий «желтых жилетов» мы не заметили. Конечно, люди звонят с вопросами, но от путевок не отказываются. Большей частью их волнует работа главных туристических достопримечательностей. Если Лувр, Эйфелева Башня, Мулен Руж работают, то беспокоится не о чем.

Туристы понимают, что протестные акции направлены не против них, поэтому не испытывают беспокойства за собственную безопасность».

Представители пресс-службы PAC Group, со свой стороны, тоже не замечают спада интереса к направлению из-за протестных акций. «Никто с жалобами не обращался, аннуляций тоже не было», - отметили в представители.

Иветта Вердиян, директор департамента продвижения и рекламы BSI GROUP уточнила, что «протестные акции начались еще в прошлом году и никак не снизили интерес туристов. Во Франции протестные акции проходят цивилизованно, они проходят в выходные дни в местах, где нет скопления туристов».

Ирина Гусакова, директор по развитию, продвижению и рекламе «ТурТрансВояж», добавила: «На решение россиян о поездках сильнее влияет рост курса, чем информация о забастовках. Спада спроса из-за забастовок мы не почувствовали. Но вопросы по этому поводу от туристов, конечно, поступали. В подобных случаях мы всегда связываемся с иностранными партнерами, с сотрудниками которые в этот момент находятся в Европе с гидами, с водителями чтобы получить достоверную информацию из первых уст, и уже на основе полученных сведений информируем наших туристов. Что касается забастовки в Париже. Протесты заранее анонсировались и согласовывались с властями. Акции протеста проходят, как правило, по субботам в районе Елисейских полей и Бастилии. Наши туры построены достаточно мобильно, на основе полученных данных мы изменяли прохождение программ, выполняя ранее заявленные маршруты».

/TOURBUS.RU