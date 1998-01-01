Новости Через три года все российские визы станут электронными Наши эксперты комментируют планы по заметному облегчению визового режима для иностранных туристов

«Через три года иностранцам могут разрешить посещать все регионы России по электронным визам», - сообщает сегодня РБК. Ожидается, что это нововведение поможет повысить доходы от туризма. Однако процесс может затянуться, поскольку российская сторона ждет ответного облегчения визового режима для своих граждан от других стран. Как поясняет РБК, реализация проекта внедрения электронных виз для иностранных граждан включает в себя упрощенный проход границы, введение электронной визы и миграционной карты. Все этапы реализации кампании подробно прописаны на страницах национальной программы «Цифровая экономика», которая является частью федеральной программы «Цифровое государственное управление». За реализацию проекта отвечают Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязь), Министерство транспорта и Федеральная служба безопасности (ФСБ). Напомним, о необходимости упрощения визовых правил для иностранных граждан не раз говорил глава Минкультуры Владимир Мединский. Министерство выступало с инициативой ввести безвизовый режим для транзитных иностранных туристов на 72 часа, но МИД и ФСБ напомнили, что подобные меры могут быть введены лишь на взаимной основе, и не поддержали инициативу. В марте 2018 года президент РФ в рамках проекта по наращиванию несырьевого экспорта, поставил Федеральному собранию задачу повысить доходы от въездного туризма. Ожидается, что к 2024 году экспорт услуг в сегменте поездок с туристическими, медицинскими и образовательными целями должен составить $15,47 млрд. Для сравнения: в 2017 году он составлял лишь $8,95 млрд. Отметим, что, по официальным данным Всемирной туристской организации, в 2017 году на долю России пришлось лишь 3,6% от всех туристов Европы. По официальным данным, концепция проекта «электронная виза» должна быть полностью разработана и представлена к октябрю 2019 года. Вначале электронная виза будет работать в тестовом режиме, ее планируют внедрить на некоторых пограничных пунктах (пока не уточняется, каких именно). Полностью система «Электронная виза» должна быть введена в эксплуатацию по всей стране в 2021 году. Также известно, что проект будет реализован на базе паспортно-визовой и миграционной системы «МИР». Добавим, что с августа 2017 года действует закон об упрощенном визовом режиме на Дальнем Востоке. Электронная виза доступна гражданам 18 стран, кроме США и стран ЕС. В 2019 году пилотный проект внедрения электронной визы будет запущен в Калининградской области. Комментируя нашему порталу эту новость, Владимир Демин, представитель по связям с общественностью компании UTS, сказал: "Отличная инициатива. Наша страна на данный момент активно развивает онлайн-технологии: в банковской сфере, ритейле, туризме, что является мировым трендом. Так что внедрение электронной визы – хорошее начинание, которое, безусловно, повысит привлекательность России в глазах иностранных туристов с точки зрения простоты и удобства в оформлении. Технически это тоже реализуемо. Но многое все же будет зависеть от взаимного облегчения визового режима как для российских граждан, так и для иностранцев. А это уже вопрос политического диалога". В свою очередь, Алексан Мкртчян, генеральный директор сети агентств «Розовый слон», добавил: «Если мы действительно хотим повысить въездной туристический поток в нашу страну, нужно ввести безвизовый режим для иностранных туристов из стран с безопасной эпидемиологической обстановкой хотя бы на 10 дней. Как это сделали в Белоруссии, а уж это действительно закрытое государство. И нужно быть мудрее и отказаться от принципа «взаимного отказа от виз», ведь самое важное получить туриста, который захочет приехать в Россию и потратить здесь деньги. Этот принцип очень быстро поняли в Грузии, чем мы хуже? Мы можем извлечь много выгод, нужно только смотреть вперед на несколько шагов». /TOURBUS.RU



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