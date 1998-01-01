Новости Эксперты назвали тренды мировой круизной отрасли в наступившем году Год будет отличать появление новых круизных брендов и технологических новинок

«Год будет отличать появление новых круизных брендов, технологических новинок, экспедиционных продуктов, продолжится рост оборотов в отрасли», - заявляют эксперты Cruise Industry News. Также, по официальным данным, рынок пополнят 42 488 мест в каютах, что составит 7,5% от общего объема. Первым из 24 новых судов в этом году выйдет в море Mein Schiff 2 от TUI Cruises. Самым большим лайнером, который будет введен в эксплуатацию в этом году, станет Costa Smeralda вместимостью 5224 пассажира, а самым маленьким – Magellan Explorer от Antarctica 21 – на 100 гостей. Также Costa Cruises в марте представит новый лайнер Costa Venezia, построенный на итальянском судостроительном предприятии Fincantieri. Корабль будет работать в Китае. Costa Smeralda запустят позднее, а его «домом» станет Европа. Grandiosa MSC, корабль класса Meraviglia-plus, дебютирует в ноябре. Он будет вмещать чуть менее 5000 гостей. Также оператор запустит лайнер Bellissima. «Стоит отметить, что немало новых лайнеров будут доступны для российских туристов, – отметил генеральный директор круизного центра «Инфофлот» Андрей Михайловский. – Так, например, в этом году у россиян есть отличная возможность побывать на новом Costa Venezia, если они отправятся в круиз из порта Триест (Италия) до Токио во время перегона лайнера. Этот рейс стартует 8 марта 2019 года. Поступили в продажу круизы и на новых судах MSC. Также интересно будет путешествие на новом Costa Smeralda. Этот лайнер первый начнет работать на сжиженном природном газе, что делает его одним из самых экологически чистых в мировой круизной отрасли. По данным продаж «Инфофлота», интерес к лайнеру в России уже есть, круизы активно приобретают». Ждут эксперты в новом году и строительного бума на рынке экспедиционных круизов. Всего в эксплуатацию в 2019 году запустят 12 экспедиционных кораблей. В том числе Hanseatic Nature и Hanseatic Inspiration от компании Hapag-Lloyd Cruises. Французская круизная компания Ponant второй год подряд спускает на воду новое судно. В наступившем году рынок примет новинку Le Bougainville (в прошлом году – Le Dumont-d'Urville). По словам Андрея Михайловского, рост интереса к арктическим круизам ощущается и в России: «Это редкие круизы по необычным маршрутам, которые во всем мире выбирает небольшое количество путешественников со стажем, ищущих эксклюзивный опыт. И мы видим в нашей стране рост количества именно таких туристов. Например, около 100 россиян отправились в Антарктиду на борту корабля компании Silver Sea. Это большая группа для такого необычного сегмента», - подчеркнул эксперт. Также ожидаются технологические достижения в индустрии, в том числе новейшие приложения для гостей круизных лайнеров, которые позволят сделать их отдых ещё более привлекательным. Princess Cruises будет приятно удивлять гостей своим Ocean Medallion, – это мини-компьютер, позволяющий быть в курсе всех событий на лайнере. Миниатюрный девайс, который используется и в качестве ключа, можно носить в кармане, как браслет, брошь или подвеску. В свою очередь, Royal Caribbean Cruises вводит на лайнерах технологию распознавания лиц, чтобы процесс заселения гостей проходил быстрее и удобнее. На борту нового лайнера Bellissima компании MSC Cruises (который появится на рынке в феврале) в каждой каюте будет личный помощник Zoe. Это устройство способно запоминать различные алгоритмы действий. Пользователь может настроить помощника в соответствии со своими предпочтениями. Например, научить его включать свет после открытия входной двери. Прибор оснащен новейшими системами распознавания речи, умеет различать множество команд. «На большинстве своих лайнеров запустила удобное приложение и компания Costa Cruises. С его помощью гости могут делать заказы в ресторанах, видеть меню, общаться и звонить во внутреннем бортовом чате, следить за своими расходами, знакомиться с программой развлечений и экскурсий. Подобные новинки позволяют круизной индустрии привлекать все больше поклонников путешествий по воде, увеличивать обороты, быть впереди других сегментов туризма», - заключил Андрей Михайловский. /TOURBUS.RU Напоминаем, что традиционный ФЕСТИВАЛЬ КРУИЗОВ пройдет в 2019 году в двух российских столицах: 20 февраля - Санкт-Петербург

27 февраля – Москва До встречи на главном профессиональном событии отечественного круизного рынка!

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