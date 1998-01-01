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Россия и Сент-Винсент и Гренадины, а также Доминика объявили о взаимной отмене виз

Наши эксперты комментируют взаимную отмену виз с двумя небольшими карибскими государствами, которое произошло в этом месяце

Соглашение о взаимной отмене виз между Россией и островным государством в Карибском море Сент-Винсент и Гренадины вступает в силу в понедельник, 7 января – cообщает «Интерфакс».

Как сообщал ранее Ростуризм, соглашение о взаимной отмене виз между Россией и государством Сент-Винсент и Гренадины вступило в силу 7 января 2019 года, а аналогичное соглашение с Доминикой – 14 января. "Россияне смогут пребывать на территории этих стран без виз до 90 дней в течение 180 дней, считая с даты первого въезда", — говорилось в сообщении.

Сент-Винсент и Гренадины – государство в южной части Карибского моря, расположенное на крупном острове Сент-Винсент и более мелких островах. Считается центром элитного туризма в регионе с фешенебельными частными курортами и развитыми активными видами отдыха.

В свою очередь Доминика (не путать с Доминиканой) – государство на одноименном острове из группы Малых Антильских (Наветренных) островов в Карибском море. Пляжей на Доминике не много, но ее горы, тропические леса, пресноводные озера и водопады привлекают много экотуристов.

Лада Попело, руководитель отдела продаж компании «Карибский Клуб», так прокомментировала нам эту новость: «Касательно новости о взаимной отмене виз с 7 января 2019 года между Россией и государством Сент-Винсент и Гренадины могу сказать, что безвизовое путешествие для россиян на Сент-Винсент и Гренадины стало возможно с 2002 года, поскольку именно тогда между Россией и данным государством был подписан договор об установлении дипломатических отношений и отмене визового режима для обеих стран.

«Карибский клуб» специализируется на организации туров на Карибские острова и запросы в этом направлении компания получает регулярно. Отдых на островах Сент-Винсент и Гренадины круглогодичный, сезоны условно можно поделить на сухой (с ноября по июнь) и влажный (с июля по октябрь) сезоны, период низких цен бронирования отелей: с мая до середины июля.

Для Малых Антильских островов, к которым относятся Сент-Винсент и Гренадины, Доминика, Антигуа и Барбуда, Сент-Люсия, Барбадос и т.д. нет ярко выраженной сезонности.

Стоит отметить, что понятие низких цен весьма относительно, поскольку чек на двоих на отдых в этом направлении (8-10 дней) в среднем составляет 280 тыс. рублей, включая авиабилет. Это направление не массовое и вряд ли станет таким в ближайшее время.

Как правило, такой отдых предполагает возможность скрыться от городской суеты, расположившись среди великолепной природы на удивительных пляжах Карибского моря или Атлантики.

Информация о взаимной отмене виз - это, на мой взгляд, хороший PR-ход».