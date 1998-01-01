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Снегопад в Австрии и Германии унес жизни 10 человек / Ростуризм предупредил о шторме в Таиланде / Штормовое предупреждение введено в Крыму

Снегопад в Австрии и Германии унес жизни 10 человек

Из-за обильного снегопада в горнолыжных районах Австрии и Германии погибло около десяти человек, - сообщает Daily Mail. Позже все туристы и местные жители были эвакуированы из опасных районов, поскольку синоптики предупредили о повторном приближении снежного фронта.

Согласно данным информационного австрийского агентства АРА, горнолыжный регион Хохкар, расположенный в Нижней Австрии, был накануне закрыт из-за высокого риска схода лавин, гости и жители были эвакуированы.

Также власти Австрии выпустили официальное предупреждение и попросили лыжников избегать горнолыжные склоны и воздержаться от поездок на автомобилях.

В федеральных землях Тироль, Зальцбург, Верхняя Австрия и Штирия был введен «красный» уровень опасности.

Активная подготовка к встрече ненастья ведется в Нидерландах: нацперевозчик KLM сообщил об отмене 159 рейсов по европейским направлениям.

Ростуризм предупредил о шторме в Таиланде

Пресс-служба ведомства сообщила, что «туроператорам, реализующим туры в Таиланд, следует предупреждать своих клиентов о метеорологической обстановке в стране». Со своей стороны, 3-5 января метеорологическая служба Таиланда выпустила предупреждение о надвигающемся урагане «Пабук». Местным жителям и туристам рекомендовали запастись провизией и позаботиться о портативных источниках электронного питания и зарядить все нужные девайсы, поскольку из-за непогоды могли возникнуть перебои с электричеством.

В то же время Ростуризм призвал отдыхающих избегать открытых водоемов и воздержаться от морских прогулок в шторм, а также при первой необходимости обращаться за помощью в экстренные службы.

По данным Daily Mail, порядка 50 тыс. туристов покинули южные острова и разместились на курортах материкового Таиланда. Также издание отмечало, что ураган такой силы в последний раз был зафиксирован в 1962 году, тогда погибло около 900 человек.

Штормовое положение введено в Крыму

Пресс-служба МЧС Крыма сообщила о надвигающемся шторме 10-11 января, ожидаются сильные осадки и порывы шквалистого ветра до 25 м/с.

«В связи с прохождением южного циклона днем 10 января, в течение суток 11 января в Крыму ожидаются сложные погодные условия: снег, переходящий в дождь, местами очень сильные осадки. Туман, гололедица. Усиление юго-восточного ветра с переходом на юго-западный 20-25 м/с», - говорится в официальном сообщении.

Сотрудники спасательных служб просят местных жителей и туристов избегать рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков и не оставлять машины вблизи деревьев.

/TOURBUS.RU