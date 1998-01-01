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«Натали Турс» обязали выплатить 140 млн рублей

Зюзинский районный суд постановил взыскать с туроператора и руководства деньги в пользу АО «АКБ «Росевробанк»

24 декабря прошлого года Зюзинским районным судом был удовлетворен иск к ООО «Агентство путешествий «Натали», одного из юрлиц входящего в состав «Натали Турс», и его руководителям Наталье и Владимиру Воробьевым от представителей АО «АКБ «Росевробанк».

Согласно постановлению суда, семья Воробьевых обязана выплатить банку порядка 140 млн рублей. Также напомним, что 18 декабря того же года судом был удовлетворен еще один иск против четы Воробьевых от «Росевробанка». Кроме того, в ноябре 2018 года представители банка подавали иск против туроператора в Арбитражный суд Москвы, позже суд постановил агентству путешествий «Натали» выплатить «Росевробанку» 432 тыс. рублей.

В настоящее время Владимир Воробьев не готов комментировать ситуацию, со своей стороны, представители группы «Совкомбанка» (с 2018 года «Росевробанк» стал частью группы) сообщили, что расследование по статье «мошенничество» в отношении руководителей и собственников компании ООО «Агентство путешествий «Натали» продолжается.

Напомним, о начале прокурорской проверки в отношении «Натали Турс» в прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил г-н Куреной, официальный представитель Генпрокуратуры.

Общественности стало известно о финансовых проблемах туроператора летом 2018 года. В июле прошлого года «Натали Турс» аннулировала все ранее подтвержденные туры с чартерной перевозкой, позже все программы были приостановлены до осени.

От действий туроператора пострадало более 19 тысяч клиентов компании. Страховая компания "Ингосстрах", финансовый гарант туроператора, получила запросы на возврат денег от 19,6 тыс. туристов на общую сумму 1 млрд 35 млн 753 тыс. рублей.

По словам специалистов «Ингосстрах», 100% стоимости тура могли получить только пострадавшие от юрлица «Агентство путешествий «Натали». Размер запросов на страховые выплаты к ООО «Панорама Тур» составил 1 млрд 18 млн руб. (фингарантия 50 млн рублей) и ООО Туроператор «Натали Турс» - более 5 млн руб. (фингарантия 5 млн рублей) соответственно. Данные исковые требования превышали сумму финансовых гарантий юрлиц.

Дмитрий Воллин, директор Уральского регионального центра «Ингосстраха», общаясь с журналистами, сообщил, что «для того, чтобы страховщик получил возможность заплатить страховым клиентам, нам нужно определить пропорции между тем лимитом, который определен по договору, и совокупным размером претензий, полученных от клиентов».

Также он отметил, что коэффициент пропорции компенсации для клиентов ООО «Панорама Тур» и ООО Туроператор «Натали Турс» составлял 0,049 и 0,09.

/TOURBUS.RU