Новости Крупнейший аэропорт мира примет первый рейс из Москвы Turkish Airlines выполнит первый рейс Москва – Стамбул с прилетом в новый «Аэропорт Стамбула»

Пресс-служба флагманской авиакомпании Турции сообщила, что 11 января 2019 года будет выполнен первый рейс Москва – Стамбул с прилетом в новый международный аэропорт «Аэропорт Стамбула» из московского Внуково. Новый рейс станет пятым по маршруту Москва – Стамбул. Ожидается, что новый аэропорт, после завершения всех этапов строительства, станет самой большой авиагаванью в мире. Напомним, первые рейсы из нового аэропорта авиакомпания Turkish Airlines начала выполнять 31 октября 2018 года по пяти направлениям: Анкара, Анталья, Баку, Эркан и Измир. Полноценный запуск аэропорта состоялся 31 декабря 2018 года. Тогда, на церемонии открытия, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «С реализацией всех этапов проекта аэропорт сможет обслуживать до 150 млн пассажиров в год, при необходимости показатель будет увеличен до 200 млн пассажиров». В свою очередь, председатель правления Turkish Airlines г-н Мехмет Илькер Айджи заявил: «Новый хаб нашего национального авиаперевозчика играет важную роль в стратегии будущего роста Turkish Airlines». В период с 11 января по 15 марта 2019 года полеты в «Аэропорт Стамбула» будут выполняться по пятницам, субботам и воскресеньям с вылетом из Стамбула в 10.35 утра и прилетом в московский Внуково в 13.25, обратный вылет из Москвы запланирован на 16.45 с прилетом в 19.55, а также по понедельникам и средам с вылетом из Стамбула в 10.05 и прилетом во Внуково в 12.55, обратно рейс вылетит в 15.05 и приземлится на турецкой земле в 18.15. Расписание составлено так, чтобы пассажирам было удобно пользоваться стыковочными рейсами, осуществляемыми из нового аэропорта по направлениям: Мюнхен, Франкфурт, Лондон, Париж, Тбилиси, Кувейт, Ашхабад, Баку. Напомним, новый аэропорт расположен примерно в 40 км к северо-западу от центра Стамбула на берегу Черного моря. В настоящее время добраться из Стамбула до аэропорта можно на автобусах, время в пути составит более часа. Линию метро из центрального района Gayrettepe планируется запустить в 2020 году, после этого время в пути составит около 30 минут. Первоначально в аэропорту будут работать две взлетно-посадочные полосы, в перспективе их число возрастет до шести. В аэропорту планируется разместить более 500 стоек регистрации, 228 кабин паспортного контроля, 143 телетрапа, открытую и закрытую парковки на 70 тыс. автомобилей. Ожидается, что все этапы строительства будут реализованы до 2023 года. Полностью введен в эксплуатацию аэропорт будет к 2028 году. Общая площадь аэропортового комплекса составит 76,5 кв. км. Также после завершения строительства на территории аэропорта планируется открытие гостиниц, офисов, медицинского центра, рядя культурных объектов, молла, выставочного конференц-центра, а также помещения для проведения совещаний и тренингов.



Билеты на рейс Москва – Стамбул (новый аэропорт) доступны в свободной продаже на официальном сайте авиакомпании и в системах продаж агентств.

/TOURBUS.RU

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