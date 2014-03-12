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09 января
Не пропустите главное событие этой весны - MITT-2019
Одна из главных туристических выставок России пройдет в Москве 12-14 марта
Приглашаем вас посетить международную туристическую выставку MITT-2019 — самую крупную в России, которая состоится 12–14 марта в Москве,в ЦВК «Экспоцентр».
1 800 российских и зарубежных компаний представят широкий выбор туристических продуктов для вашего бизнеса:
Для бесплатного посещения получите электронный билет по промокоду
Выставку MITT-2019 сопровождает насыщенная деловая программа: 4 параллели мероприятий, более 16 конференц-сессий, 120+ ключевых докладчиков туриндустрии
Впервые на выставке состоится форсайт-сессия «Туристический бизнес – 2025 – 2030». Моделируем будущее туристической отрасли. Даем ответы на вопрос, как вести бизнес, чтобы не «прогореть» в ближайшем будущем.
Подробнее о мероприятиях деловой программы выставки
Узнайте больше о выставке MITT-2019:
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