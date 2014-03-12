Новости

Не пропустите главное событие этой весны - MITT-2019

Одна из главных туристических выставок России пройдет в Москве 12-14 марта

Приглашаем вас посетить международную туристическую выставку MITT-2019 — самую крупную в России, которая состоится 12–14 марта в Москве,в ЦВК «Экспоцентр».

1 800 российских и зарубежных компаний представят широкий выбор туристических продуктов для вашего бизнеса:

Пакетные предложения и услуги принимающих туроператоров

Предложения отелей

Предложения авиаперевозчиков и других транспортных компаний

Страховые услуги в туризме

IT-решения в туризме

Для бесплатного посещения получите электронный билет по промокоду

Выставку MITT-2019 сопровождает насыщенная деловая программа: 4 параллели мероприятий, более 16 конференц-сессий, 120+ ключевых докладчиков туриндустрии

Впервые на выставке состоится форсайт-сессия «Туристический бизнес – 2025 – 2030». Моделируем будущее туристической отрасли. Даем ответы на вопрос, как вести бизнес, чтобы не «прогореть» в ближайшем будущем.

Подробнее о мероприятиях деловой программы выставки

Узнайте больше о выставке MITT-2019:

Новости выставки

Визовая поддержка для посетителей на специальных условиях

Приглашаем вас посетить международную туристическую выставку MITT-2019 — самую крупную в России, которая состоится 12–14 марта в Москве, в ЦВК «Экспоцентр». 1 800 российских и зарубежных компаний представят широкий выбор туристических продуктов для вашего бизнеса: Пакетные предложения и услуги принимающих туроператоров

Предложения отелей

Предложения авиаперевозчиков и других транспортных компаний

Страховые услуги в туризме

IT-решения в туризме Для бесплатного посещения получите электронный билет по промокоду Выставку MITT-2019 сопровождает насыщенная деловая программа: 4 параллели мероприятий, более 16 конференц-сессий, 120+ ключевых докладчиков туриндустрии Впервые на выставке состоится форсайт-сессия «Туристический бизнес – 2025 – 2030». Моделируем будущее туристической отрасли. Даем ответы на вопрос, как вести бизнес, чтобы не «прогореть» в ближайшем будущем. Подробнее о мероприятиях деловой программы выставки Узнайте больше о выставке MITT-2019: Новости выставки

Визовая поддержка для посетителей на специальных условиях