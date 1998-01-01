Новости

Названы самые пунктуальные авиакомпании и аэропорты 2018 года

В рейтинге самых пунктуальных перевозчиков наряду с иностранными оказалась и российская авиакомпания

Рейтинг пунктуальности OAG был подготовлен исходя из оценки индекса ОТР (on-time performance) за 2018 год. Напомним, ОТР содержит данные обо всех перенесенных или отмененных рейсах, а также о вылетах, выполненных с задержками. OAG в своем рейтинге выделила топ-10 компаний в категориях: регулярные магистральные и крупнейшие авиаперевозчики, лоукостеры, авиакомпании Европы, Африки и проч.

В топ-20 самых пунктуальных авиакомпаний попали Copa Airlines (89,79%), air Baltic (89,17%), Hong Kong Airlines (88,11%), Hawaiian Airlines (87,52%), Bangkok Airways (87,16%), Qantas Airways (85,65%), LATAM Airlines Group (85,60%), Azul (85,21%), Qatar Airways (85,17%), KLM (84,52%), All Nippon Airways (84,43%), Jetstar Asia (84,13%), Japan Airlines (83,99%), Air Astana (83,52%), Singapore Airlines (83,46%), Delta Air Lines (83,08%), Iberia (83,04%), Solaseed (82,90%), Mango (82,88%), Alitalia (82,87%).

Лидером пунктуальности-2018 была признана авиакомпания Copa Airlines, специализирующаяся на перевозке по Центральной, Северной и Южной Америке. Напомним, что в 2017 году лидером была признана авиакомпания air Baltic, занявшая, по данным 2018 года, лишь второе место.

В рейтинг пунктуальности также попал и российский авиаперевозчик. Шестое место в рейтинге пунктуальности среди европейских авиакомпаний и 18-е среди всех регулярных магистральных мировых авиаперевозчиков было отдано авиакомпании S7 Airlines, которая выполнила в прошлом году 81,75% рейсов по расписанию.

Также в список попало три низкобюджетных авиаперевозчика: южноафриканская авиакомпания Mango, бразильский перевозчик Azul, японский лоукостер Solaseed и сингапурский Jetstar Asia.

Самой непунктуальной авиалинией-2018 года оказалась TAP Portugal, по официальным данным, перевозчик не смог выполнить 42,2% рейсов. Следом за ней в списке названы: Cebu Pacific, PIU, Philippines Air Asia, Norwegian Air UK, Air Asia X, Czech Airlines, Shenzhen Airlines, Air India, замыкает список Egypt Air.

В своем рейтинге OAG назвала и самые пунктуальные аэропорты мира, которые были разделены по пяти категориям: «небольшие» - 2-5 млн кресел за год, «средние» - 5-10 млн кресел в год, «крупные» - 10-20 млн кресел в год, «крупнейшие» - 20-30 млн кресел в год, «мега-хабы» - более 30 млн кресел в год.

Победителем 2018 года с наименьшим числом задержек вылетов среди «небольших» аэропортов стал Минск – было выполнено 93,25% рейсов по расписанию, в категории «средние аэропорты» призером стала Панама с показателями 91,11% рейсов по расписанию, среди «крупных» аэропортом лидером стала Осака – 88,22%. Московский Шереметьево стал лидером среди «крупнейших» аэропортов мира – 87% выполненных ко времени рейсов, среди «мега-хабов» первое место отдали токийскому аэропорту Ханеда – 85,62% рейсов по расписанию.

/TOURBUS.RU