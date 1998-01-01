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В Москве открылся туристический информационный центр Гуанчжоу

Ведущий промышленный и культурный мегаполис Южного Китая начинает активное продвижение на российском рынке

Торжественная церемония открытия туристического инфоцентра китайской провинции Гуанчжоу прошла накануне новогодних праздников в российской столице. В ходе церемонии открытия офиса глава Национального туристического офиса Китая г-жа Ван Сяося отметила, что с каждым годом турпоток между Россией и Китаем заметно возрастает. Так, за девять месяцев 2018 года взаимный турпоток превысил 1,4 млн человек.

Как известно, Россия и Китай подписали соглашения по региональному сотрудничеству в сфере туризма и сегодняшнее событие – открытие офиса по туризму Гуанчжоу в Москве – еще одна ступенька на пути сближения между нашими регионами.

Ведущий культурный и промышленный центр КНР – Гуанчжоу - один из главных городов Южного Китая, и г-жа Ван Сяося выразила уверенность, что знакомство с этим мегаполисом станет новым интересным туристическим предложением для россиян:

«Редко где сегодня на планете крупные города могут похвастаться преклонным возрастом и одновременно бурлящей энергией молодости, как это делает Гуанчжоу. Его туристический потенциал настолько необъятен, что здесь можно говорить о целой гамме профильных ресурсов».

Среди туристических направлений Китая Гуанчжоу по праву занимает одну из лидирующих позиций, и особую ценность здесь представляют объекты культурного и исторического наследия. В течение целого ряда лет сразу по нескольким показателям город занимает ведущие позиции в национальных рейтингах и вносит внушительный вклад в национальную туристическую индустриию.

Гендиректор представительства China Southern Airlines в России г-н Чжу Лян прокомментировал, что в прошлом году авиакомпания перевезла свыше 120 тыс. россиян в направлении Гуанчжоу. И, как показывают статистические данные, турпоток только растет. Сейчас перевозчик совершает 10 еженедельных рейсов из России в Гуанчжоу зимой и 30 — летом.

По его мнению, во многом такому успешному туристическому диалогу, который ведется в последнее время между нашими странами, способствует программа China Friendly, в рамках которой туристические ресурсы России адаптируются для гостей из Китая. В перспективе в Китае также может появиться аналогичная программа Russia Friendly.

«Мы будем и дальше обсуждать идею программы Russia Friendly в Китае для российских туристов. И мы уверены, что со временем русскоговорящих в Китае будет все больше и больше. Я искренне надеюсь, что открытие туристского информационного центра Гуанчжоу поможет россиянам как можно полнее познакомиться с городом и узнать о его прекрасных туристических возможностях. Узнать, заинтересоваться и обязательно приехать затем лично.

Современный Гуанчжоу – это оживленный город, четко обозначивший себя на туристической карте Китая, где гармонично сочетаются древние храмы, современные развлекательные центры и прекрасные парки», - заключил г-н Чжу Лянь.

/TOURBUS.RU



