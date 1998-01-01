Ведущий конгресс-отель юга России отметил свой 45-летний юбилей

Уходящий 2018 год стал юбилейным для известнейшего конгресс-отеля юга России - Don-Plaza

Уходящий 2018 год для самого известного конгресс-отеля юга России - Don-Plaza (Ростов-на-Дону) стал юбилейным. В честь 45-летия, в преддверии новогодних праздников, 14 декабря, был организован уютный и необычный вечер.

Гостями праздничного вечера для друзей стали представители крупных компаний, партнеры и поставщики, организаторы мероприятий, представители администрации города и правительства региона. Со многими из них отель сотрудничает 10-летиями.

Вечер был наполнен светом, искренними и трогательными моментами, выраженными в словах, хореографии, музыке и авторских угощениях.

В неформальной, но одновременно торжественной обстановке управляющая отелем Татьяна Быкадорова поделилась результатами работы за год и рассказала о планах и новых интересных проектах, которые будут реализованы уже в начале 2019-го

45 лет – это большой путь, он был сложным, но ярким и отмечен премиями и наградами: отель был номинантом Всероссийской премии Russian Businеss Travel & MICE Award в разные годы, стал победителем регионального конкурса «Лидеры туриндустрии Дона» в номинации «Лучший отель 4 звезды».

А также всеобщим признанием, что Don-Plaza – это лучший локальный отель в сердце города!