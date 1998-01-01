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В новом году мы снова вместе!

Мы поздравляем своих коллег и друзей с наступающим Новым годом и говорим всем огромное спасибо!

Дорогие друзья, читатели и коллеги!

Завершается еще один непростой год, который отечественный туристический бизнес прожил очень достойно.

Банкротства таких ветеранов отечественного турбизнеса, как «Натали Турс», DSBW-Tours и «Данко», разорение центров бронирования и предновогодние проблемы сотен клиентов «Жемчужной реки», падение курса рубля, стихийные бедствия и теракты…. Однако, несмотря на череду печальных и даже трагических событий этого года, негативно повлиявших на туристическую отрасль, она продолжала активно развиваться.

И конечно, в этом году было немало и радостных для отечественного туризма событий – Чемпионат мира по футболу дал новый импульс для развития въездного туризма, еще несколько направлений стало безвизовыми, в Россию пришел ряд новых крупных международных авиаперевозчиков.

В новом 2019 году профессионалам туризма вновь предстоит много думать и много работать. А портал Tourbus.ru обещает весь год снабжать вас самой точной и оперативной туристической информацией, самыми правдивыми и компетентными мнениями экспертов.

И конечно, весь коллектив издательского дома «Турбизнес» будет, как уже два десятка лет, не покладая рук готовить для вас новые номера профессиональных журналов и тематических сборников и проведет множество В2В-фестивалей, workshop и других интересных и очень полезных деловых мероприятий.

С ближайшего понедельника наш портал уходит на творческие каникулы – мы будем работать над новым обновленным сайтом и ежедневной новостной рассылкой, которую получает уже более 40 тысяч профессионалов турбизнеса.

А вновь мы встретимся в вами в среду 9 января 2019 года.

Здоровья вам и вашим близким, успехов в бизнесе, и до встречи в наступающем 2019 году!

Ваши ИД «Турбизнес» и портал Tourbus.ru



