Новости Туристический год – итоги и прогнозы Мы заканчиваем предновогоднюю серию мнений представителей туриндустрии, поделившихся с нами итогами уходящего года и прогнозами на будущее

Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР): - За последние два года наши туристы поняли, что курс может измениться внезапно. Может быть скачок инфляции, может быть повышение стоимости топлива. Может произойти масса вещей, из-за которых турист отложит поездку. Поэтому люди принимают решение более-менее в последний момент, когда уже все факторы ясны и никакой внезапности не может быть. Планировать вперед, когда ты все время думаешь о дестабилизирующих факторах, очень сложно. В наступившем зимнем сезоне мы видим заметный рост на тайском направлении. При этом Таиланд и Россия борются за первое место в рейтинге предпочтений. В пятерку лидеров на этот период также вошли ОАЭ, Вьетнам и Турция. А вот Египта нет давно, но полноценной альтернативы ему по-прежнему не нашлось. После встречи президентов России и Египта и туристы, и туроператоры задержали дыхание: "Вот сейчас откроется!" И понятно, что, если это произойдет, картина спроса сильно изменится. Но все зависит от сроков. Если направление откроется в марте, то это ничего не изменит в этом сезоне. Что же касается внутреннего туризма, то если ранее более 85-95% путешествий по стране были самостоятельными, то за последние три-четыре года их доля сократилась до 75-80%. Это существенная динамика. Приход крупных туроператоров привел к снижению цен на массовых направлениях – те, кто раньше ездил самостоятельно, стали их клиентами. При этом на рынке выездного туризма ситуация обратная. Несмотря на тяжелую экономическую ситуацию, происходит рост спроса на индивидуальные туры на 2-3% за счет туристов, которые раньше не пользовались услугами туроператоров. Особого перемещения из организованного в самостоятельный сегмент мы не видим. После череды банкротств туроператоров летом 2018 года аналитики АТОР предсказывали, что негативная информационная волна приведет к оттоку клиентов турфирм. Но теперь мы видим, что этого не произошло. Маргарита Гончаренко, руководитель департамента выездного туризма KMP Group: - В 2018 году среди европейских стран в нашей компании наибольшим спросом пользовались Франция и Италия, которые, кроме прекрасной культурно-познавательной программы, обладают фантастическими возможностями для гастрономического туризма. С осени мы отмечаем активное бронирование горнолыжных туров в Куршевель, Мерибель, Валь-Торанс и Межев и ожидаем, что высокий спрос на них будет держаться до конца сезона. Италия тоже показала хорошие результаты по продажам в 2018 году. Кроме того, мы зафиксировали подъем интереса к Скандинавии. Норвегия, Швеция и Исландия (достаточно новые для нас направления) привлекли внимание и наших туристов, и агентств. Неизменно в наш топ-стран по итогам года входит Израиль. По этой стране мы стараемся продавать не только стандартные туры, но и эксклюзив. В 2018-м мы сделали ставку на пустыню, занимающую более 60% территории Святой земли. Еще одним приоритетным направлением для нас стала Япония. Весь год мы ее активно рекламировали. Летом при поддержке НТО Японии провели «Месяц Японии», предложив выгодные туры на период красных кленов. Также набирают популярность экзотические острова в Индийском океане – Сейшелы и Мальдивы. Надеемся, что 2019 год пройдет так же, как и текущий, без резких изменений. Российский рынок продолжит свое развитие, и мы со своей стороны будем этому способствовать, открывая новые горизонты и предлагая необычные программы. Екатерина Бойко, PR-менеджер ANEX Tour: - На сегодняшний день туроператор ANEX Tour имеет в своем ассортименте 43 страны. Открытиями уходящего 2018 года стали Австрия, Бельгия, Венгрия, Нидерланды, Панама, Сингапур, Танзания, Франция, Хорватия, Швейцария и Южная Корея. Летний сезон не в полной мере оправдал наши ожидания по увеличению выездного потока, он остался в рамках объемов прошлого года. Что касается направлений с лучшими показателями продаж в летнем сезоне 2018 года, лидирует Турция. За ней по убыванию объемов следуют Тунис, Вьетнам, Таиланд, Испания и Доминикана. Некоторые направления летнего сезона (Кипр, Греция, Болгария) имели трудности ввиду внешних факторов (нестабильность рынка и уход крупных туроператоров), а также оптимизации полетной программы. В данный момент мы ведем работу по улучшению продукта и ожидаем лучших показателей в 2019 году. Что касается зимнего сезона – на данный момент мы усиливаем свои позиции на Карибах: мы запустили рейсы на кубинский курорт Кайо-Коко, запущена возможность бронирования бизнес-класса для направлений Доминикана, Куба и Мексика, открыта продажа туров на прямых рейсах из Москвы в новый регион Доминиканы – Пуэрто-Плата. Анжелика Зимина, PR-менеджер компании «Мальдивиана»: - Уходящий год мы провожаем в прекрасном настроении – наш турпоток на Мальдивы вырос на 35%. На 2019 год планы грандиозные, нашей компании исполняется 25 лет, впереди новинки, бонусы, акции, воркшопы и многое другое. Анастасия Бартоломеева, менеджер по маркетингу и PR компании «Магазин Путешествий»: - Наибольшим спросом пользовались у нас в этом году туры выходного дня в разных направлениях, неподалеку от Москвы. Регионы-лидеры – это Тверь, Золотое кольцо, Санкт-Петербург и Казань. Мы стараемся всегда расширять линейку наших программ, открывать новые места, куда ранее туристов не возил ни один оператор. Так, в этом году мы стали возить в Тверскую Карелию – регион, ранее неизвестный туристам, сделали маршрут «Ворота Селигера» с осмотром уникальной деревянной церкви «Селигерские Кижи». Оксана Волканова, директор по развитию ICS Travel Group: - У нас безусловными лидерами уходящего года являются базовые направления компании – Израиль и Италия как круглогодичные направления. Летние блочные направления - Кипр и Болгария - показали удовлетворительные результаты. Наблюдается рост по зимним направлениям, таким как Австрия и Финляндия, причем рост значительный по сравнению с прошлым годом. Хорошо идут и направления, которые формируются на базе регулярной перевозки - Франция, Турция». Татьяна Захарова, менеджер по маркетингу Karlson Tourism: - Наша специализация - это индивидуальные туры, это одно из стабильно растущих направлений. В этом году наибольший рост показали страны, традиционно пользующиеся у нас в компании спросом – Италия, особенно Сардиния, Греция, Франция, ОАЭ, Мальдивы. В этом году порадовали темпы продаж также по Турции и Таиланду, причем в премиум-сегменте. Наши ожидания и планы на 2018 год полностью оправдались, рост в зависимости от направлений составил 7-15%. Тенденции прошлых лет, когда клиенты считают деньги и сравнивают цены от разных поставщиков, сохранились, но качественный продукт и сервис позволяют нашей компании держать высокий уровень продаж. На данный момент объем продаж на 2019 год превышает прошлый год в два раза, имеется высокая глубина продаж, есть бронирования даже на 2020 год. Светлана Шпагина, коммерческий директор Центра развития туризма, г. Владимир: - В наступающем году к весенним выставкам Intourmarket и MITT наш центр подготовит новое издание путеводителя по Владимирской области — туризм в нашем регионе растёт так быстро, что ему требуется регулярное обновление. Кроме того, мы продолжим продвижение на туристический рынок тех районов области, которые в последние годы подготовили самое заметное количество объектов показа — например, Александровский и Киржачский районы. /TOURBUS.RU



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