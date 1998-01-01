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21 декабря
«Победа» начала продажу билетов на свой новый рейс в Бельгию
Эксперты комментируют перспективы нового рейса российского лоукостера в Брюгге
Как сообщили нам в пресс-службе перевозчика, авиакомпания "Победа", входящая в группу "Аэрофлот", вчера открыла продажу на новый регулярный рейс Москва - Брюгге (Остенде). В маршрутной сети "Победы" Брюгге станет первым бельгийским направлением и ближайшим к Франции пунктом назначения.
Полеты по новому маршруту начнутся 7 марта 2019 года и будут выполняться три раза в неделю - по вторникам, четвергам и субботам.
Комментируя нам эту новость, Педро Вахе, директор российского направления офиса по туризму Фландрии VISIT FLANDERS, отметил: «Потребность в развитии новых рейсов на нашем направлении чувствовалась давно. И сейчас мы очень рады, что авиационные власти обеих стран смогли договориться и добавить новый пункт в межправительственное соглашение для расширения авиасообщения.
В октябре этого года «Аэрофлот» - самый активный и востребованный перевозчик на туристическом рынке Фландрии добавил в полетное расписание между Россией и Бельгией третий ежедневный рейс.
Теперь «Победа» предлагает лоукост-решение на маршруте Остенде – Брюгге из Москвы. Мы уверены, что этот новый маршрут и новая точка въезда в Бельгию станет очень популярным среди клиентов авиакомпании «Победа».
Фландрия с ее историческими городами, широким побережьем Северного моря, потрясающей гастрономией, культурой пивоварения, причисленной к наследию ЮНЕСКО, яркой событийной сценой и культурным наследием может дать все, чтобы очаровать культурного туриста из России.
Остенде - самый большой город бельгийского побережья, предлагающий интересную смесь искусства, гастрономии и морской атмосферы. Брюгге не нуждается в особом представлении, он давно полюбился опытным путешественникам своей средневековой красотой, великолепной архитектурой и искусством.
Отсюда очень удобно добраться наземным транспортом в другие фламандские города, как, например, Гент и Антверпен или в столицу - Брюссель.
/TOURBUS.RU
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