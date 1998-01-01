Новости «Победа» начала продажу билетов на свой новый рейс в Бельгию Эксперты комментируют перспективы нового рейса российского лоукостера в Брюгге

Как сообщили нам в пресс-службе перевозчика, авиакомпания "Победа", входящая в группу "Аэрофлот", вчера открыла продажу на новый регулярный рейс Москва - Брюгге (Остенде). В маршрутной сети "Победы" Брюгге станет первым бельгийским направлением и ближайшим к Франции пунктом назначения. Полеты по новому маршруту начнутся 7 марта 2019 года и будут выполняться три раза в неделю - по вторникам, четвергам и субботам.



«Брюгге представляет туристам широкую палитру истории, искусства, гастрономии. Отсюда очень удобно добраться наземным транспортом в Гент, Брюссель, Антверпен, на северо-восток Франции и даже в Париж», - отметили в компании.



«Минимальный тариф компании составляет всего 499 рублей с учетом всех аэропортовых сборов. Около 38% маршрутов лоукостера - уникальные направления, на которых до прихода "Победы" отсутствовало прямое авиасообщение. Новый рейс Москва - Брюгге (Остенде) входит в число уникальных маршрутов», - добавили в пресс-службе. Комментируя нам эту новость, Педро Вахе, директор российского направления офиса по туризму Фландрии VISIT FLANDERS, отметил: «Потребность в развитии новых рейсов на нашем направлении чувствовалась давно. И сейчас мы очень рады, что авиационные власти обеих стран смогли договориться и добавить новый пункт в межправительственное соглашение для расширения авиасообщения. В октябре этого года «Аэрофлот» - самый активный и востребованный перевозчик на туристическом рынке Фландрии добавил в полетное расписание между Россией и Бельгией третий ежедневный рейс. Теперь «Победа» предлагает лоукост-решение на маршруте Остенде – Брюгге из Москвы. Мы уверены, что этот новый маршрут и новая точка въезда в Бельгию станет очень популярным среди клиентов авиакомпании «Победа». Фландрия с ее историческими городами, широким побережьем Северного моря, потрясающей гастрономией, культурой пивоварения, причисленной к наследию ЮНЕСКО, яркой событийной сценой и культурным наследием может дать все, чтобы очаровать культурного туриста из России. Остенде - самый большой город бельгийского побережья, предлагающий интересную смесь искусства, гастрономии и морской атмосферы. Брюгге не нуждается в особом представлении, он давно полюбился опытным путешественникам своей средневековой красотой, великолепной архитектурой и искусством. Отсюда очень удобно добраться наземным транспортом в другие фламандские города, как, например, Гент и Антверпен или в столицу - Брюссель.

Для нас новая перевозка – это также возможность представить направление для более молодежной аудитории, ведь средний возраст пассажира «Победы» гораздо моложе нашего традиционного культурного путешественника во Фландрию. Получается, что с помощью новых рейсов мы сможем немного поменять имидж направления и привлечь именно молодую, динамичную аудиторию, которой, безусловно, есть что показать. В нашем регионе, в том числе и на побережье, проходит огромное количество мероприятий, музыкальных и арт-фестивалей, которые понравятся даже избалованной публике». /TOURBUS.RU

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