Новости В Архангельском отметят сразу два Рождества – европейское и русское Большой рождественский фестиваль, активное участие в котором примет Отдел туризма посольства Испании, впервые пройдет с 22 декабря по 13 января в подмосковном музее-усадьбе «Архангельское»

Начиная с завтрашнего дня на три недели хорошо известный москвичам и жителям Подмосковья дворцово-парковый ансамбль «Архангельское» преобразится и станет сказочной декорацией главных зимних праздников года. Фестиваль в Архангельском – это путешествие по европейским и русским традициям празднования Рождества. Он напомнит лучшее из того, чем славятся рождественские ярмарки разных стран: будет много света, музыки, угощений, танцев, гуляний и традиционных зимних забав. Самый оригинальный елочный базар также пройдет в Архангельском. Каждый сможет выбрать для домашнего праздника подходящую елку – классическую или необычную дизайнерскую. 22–23 декабря, «Европейское Рождество». 22–23 декабря 2018 года фестиваль откроет «Европейское Рождество». С первых же минут гости попадут в круговорот праздничных гуляний – их встретят уличные артисты, жонглеры и мимы, сказочные эльфы, парад Санта-Клаусов, шоу барабанщиков и настоящий духовой оркестр. На «Площади Европы» развернется Рождественская Ярмарка, на которой можно будет выбрать подарки для друзей и близких, елочные игрушки, новогодние украшения для дома, оригинальные десерты и продукты к праздничному столу. Гостям предложат продегустировать национальные блюда, традиционные для рождественского стола европейских стран – чешские трдельники, немецкие штоллены, итальянские паннетоны, испанский туррон и многое другое. В воздухе разольется аромат пряного глинтвейна, марципанов, имбирного печенья и жареных каштанов, без которых просто невозможно представить Рождество в Европе. На интерактивных площадках посетители музея познакомятся с традициями празднования Рождества в разных странах Европы. В «Резиденции Санта-Клауса» маленьких гостей ждет Рождественский театр с веселой анимационной программой и интерактивными представлениями

«Снежная королева» и «Щелкунчик», которые в игровой форме познакомят детей с классической музыкой так, что она станет их добрым другом на всю жизнь.

Здесь же, рядом с красавицей-елкой, будет восседать Санта-Клаус, к которому можно присесть на колени и загадать свое самое заветное желание. В Рождественских мастерских научат украшать праздничные венки и открытки, расписывать елочные игрушки, красиво упаковывать подарки и делать традиционные для Европы рождественские поделки. А еще здесь можно будет научиться варить вкуснейший глинтвейн и расписать глазурью имбирные пряники. На главной сцене «Европейского Рождества» будут звучать венские вальсы и любимые европейские рождественские мелодии в исполнении хоровых коллективов и кавер-групп. Гостей также ждут испанское фламенко, итальянская опера, французская эстрада и даже настоящий оркестр волынщиков! Для самых активных пройдут конкурсы и викторины с призами. А еще гости «Европейского Рождества» смогут посетить выставку сенбернаров и кавалер-кинг-чарльз-спаниэлей. Про горы и зимние виды спорта на фестивале тоже не забыли – будут и ледяная крепость, и горки, и снегоступы, и обещающая стать хитом тюбинг-карусель. Сюрприз и интрига праздника – Рождественский квест. Прошедшие его участники получат возможность выиграть призы, среди которых ваучеры на проживание в европейских отелях. Как рассказали нам в Отделе туризма посольства Испании в России, активно участвующего в подготовке фестиваля, на площадках фестиваля гостям предложат продегустировать испанский туррон – сладость, приготовленная из меда и миндаля, которые ставят на стол только в эти дни. На главной сцене «Европейского Рождества» гостей ждет испанское фламенко, среди ледяных фигур вас встретит Дон Кихот Ламанчский – герой бессмертного произведения Сервантеса – и пригласит к путешествию по Пути Дон Кихота в Кастилье-ла-Манче. Сюрприз и интрига праздника – Рождественский квест по Испании. Прошедшие его участники окунутся в атмосферу рождественских веселий испанцев. На интерактивных площадках посетители музея познакомятся с традициями празднования Рождества в Испании. 6-7 января, «Русское Рождество» 6 и 7 января 2019 года балом в Архангельском будет править «Русское Рождество». С размахом и хороводами, весело и задорно гостей будут встречать Дед Мороз и Снегурочка, уличные артисты, скоморохи и персонажи русских сказок. Рождественская ярмарка удивит изобилием оригинальных товаров российских мастеров, а чай из самовара с баранками, блины, кулебяка, сбитень и другие «зимние» угощения никому не дадут замерзнуть и проголодаться. В «Резиденции Деда-Мороза» в Рождественском театре детей будет ждать любимый герой ярмарочных гуляний Петрушка, который познакомит маленьких гостей со своими друзьями и пригласит в увлекательное интерактивное путешествие в мир классической музыки. Композиции Римского-Корсакова, Лядова, Стравинского и любимые образы героев картин Васнецова создадут атмосферу сказки «Царевна-Лягушка», в которой дети станут не только свидетелями, но и непосредственными участниками настоящих приключений и чудес. Составление праздничных венков в Рождественских мастерских сменится чеканкой монет, валянием игрушек из войлока, росписью свечей и изготовлением ангелов и снежинок. А те, кто захочет приоткрыть завесу будущего, смогут принять участие в святочных гаданиях. На Главной сцене пройдет концерт русских народных и популярных песен; самые любимые из них гости споют вместе с артистами. Здесь же состоятся конкурсы с розыгрышами призов. Характер зимних игр и развлечений тоже сменится – всей семьей можно будет поучаствовать в перетягивании каната, забеге в мешках по снегу или лепке снеговиков. По аллеям парка в эти дни будут ездить деревянные сани, запряженные лошадьми, и все желающие смогут прокатиться под звуки веселых бубенцов. На смену сенбернарам и кавалерам придут собаки других пород – хаски и самоеды, любимцы детей и взрослых, незаменимые спутники человека в тяжелых зимних условиях русской Сибири. Детей ждет большая анимационная программа от любимых героев русских сказок. График работы фестиваля - с понедельника по пятницу с 12:00 до 18:00; в выходные и праздничные дни с 11:00 до 19:00. Подробная программа на сайте фестиваля: www.2christmas.ru Страницы фестиваля в социальных сетях: Facebook, VK.com, Instargam Посещение фестиваля свободное при наличии входного билета в парк. /TOURBUS.RU



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