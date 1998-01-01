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Сегодня на курорте «Роза Хутор» стартует зимний сезон

Среди новинок этого года - единый ски-пасс на три зоны катания с открытой первой датой, Музей археологии, детский каток и семь новых ресторанов

Сегодня на главном отечественном горном курорте «Роза Хутор» стартовал зимний сезон 2018/2019. Главным новшеством предстоящего зимнего сезона станет единый ски-пасс, дающий возможность кататься не только на трассах «Роза Хутор» (102 км), но и на склонах «Альпика» и «Лаура» (33 км), - сообщили нам в пресс-службе курорта.

Еще одной новинкой для гостей «Роза Хутор» стал ски-пасс с открытой первой датой катания. Теперь он не привязан к определенному дню и позволяет скорректировать свой график катания.

За летние и осенние месяцы на курорте был проведен ряд работ по совершенствованию горнолыжной зоны. В частности, расширена зона выката у подъемника «Эдельвейс» на Южном склоне. Также в этом сезоне открывается съезд с трасс, соединяющих «Роза Хутор» и склон «Альпика».

22 декабря на курорте пройдет традиционный праздник – День Роза Хутор, посвященный началу зимнего сезона. Будут подведены итоги народного онлайн-голосования за Бургомистра курорта. В этом году на звание неофициального «главы» курорта на 2019 год претендуют известный писатель Алекс Дубас, спортсменка и телезвезда Ляйсан Утяшева, тележурналистка Ирина Муромцева.

Помимо выборов Бургомистра, на главной площади курорта с 14:00 пройдет семейная развлекательная программа, веселые конкурсы, выступления артистов, dj-party. Завершится праздник концертом Мити Фомина в 17:00 на сцене у здания ратуши.

В стартующем сезоне курорт предложит своим гостям не только разнообразные возможности для активного отдыха на горных трассах, но и новые увлекательные активности аprès-ski.

В Ледовом дворце «Роза Хутор» начал действовать детский каток «Пингвиния» с новой развлекательной концепцией. Профессиональные инструкторы обучат детей элементам фигурного катания разной степени сложности. Отличное настроение детей и взрослых на льду обеспечит команда аниматоров в костюмах пингвинов.

Откроется и новый детский центр «Корпорация шалостей», где будут расположены батутный парк, скалодром, сухой аквапарк, детский лабиринт, образовательная мультимедийная зона. Содержательно можно провести время в недавно открывшемся Музее археологии.

Основу его экспозиции составляет исторический материал, полученный в ходе археологических изысканий в районе строительства олимпийских объектов на территории «Роза Хутор» в 2010-2014 гг. Он иллюстрирует богатую историю данной местности, начиная с каменного века до Нового времени. Музей полностью соответствует современным формам экспонирования, когда традиционные приемы дополняются интерактивом: дополненной реальностью и мультимедийными технологиями.

В арт-резиденции Flacon 1170 в течение сезона проходят фестивали, конференции и вечеринки. Также здесь можно покататься на скейте, позаниматься йогой, послушать бесплатные лекции, посетить выставки, концерты, посмотреть кино с видом на горы.

В новом сезоне на курорте планируется открытие семи новых ресторанов (A La Russe Bar, Гастробар «Рыба и вино», «Кофемания», Текила-бар «Agava Blue», Аргентинский гриль «Чупакабра», «Паб и Барбершоп 1829», Кальянный клуб «Хабл Бабл»).

В сезоне 2018/2019 на «Роза Хутор» пройдут несколько масштабных спортивных и развлекательных мероприятий. Зимнюю фестивальную программу откроет музыкальный LIve Fest-2019, который по традиции пройдет с 4 по 7 января.

Главным спортивным событием сезона на «Роза Хутор» станет запланированный на 2-3 марта этап Кубка мира FIS по горнолыжному спорту среди женщин. Еще одно мероприятие FIS – традиционный снежный праздник для детей и взрослых FISWorld Snow Day пройдет на курорте 20 января.

С 26 января по 2 февраля «Роза Хутор» снова примет молодежный фестиваль Tinkoff Rosa Fest, а с 29 марта по 7 апреля - крупнейший в России спортивно-музыкальный фестиваль New Star Camp, отмечающий свое десятилетие. Под занавес сезона на «Роза Хутор» ожидается самое веселое событие - карнавал BoogelWoogel. Это удивительное зрелище можно наблюдать ежегодно. пара тысяч любителей катания приезжают на курорт, чтобы устроить массовый спуск по трассам в купальных костюмах.

/TOURBUS.RU