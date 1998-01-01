Новости Минфин хочет сделать «добровольным» и «дополнительным» страхование ответственности туроператоров Эксперты комментируют неожиданное предложение финансового ведомства изменить систему туроператорских фингарантий

Министерство финансов России предлагает внести в отраслевое туристическое законодательство изменения, касающиеся использования механизма страхования ответственности туроператоров за неисполнение обязательств перед туристами. Фактически речь идет об отмене вмененного туроператорам страхования ответственности, которое сейчас действует как пропуск на рынок, – cообщает сегодня АТОР. Как стало известно АТОР, предложения Министерства финансов направлены на межведомственное согласование в ЦБ и Минэкономразвития, а для ознакомления – в ряд отраслевых организаций. Предлагаемые Минфином изменения об отмене вмененного страхования в ряде отраслей экономики относятся сразу к девяти федеральным законам, один из этих законов – «Об основах туристской деятельности в РФ». «Существующее сегодня в туристической отрасли «вмененное страхование ответственности» для туроператоров требует де-факто обязательного предоставления фингарантий от страхователя в силу закона. В числе видов финансовой гарантии в отраслевом законе упоминаются и банковские гарантии, но почти никто из туроператоров не пользуется этим видом фингарантий из-за практически невыполнимых условий их получения и непомерно высоких ставок. Поэтому страхование ответственности туроператоров у одной из страховых компаний сегодня является де-факто обязательным условием попадания в реестр туроператоров и легального функционирования компании в качестве туроператора», – поясняет Надежда Ефремова, глава Правовой службы Ассоциации туроператоров. В документе, разосланном Минфином на согласование и ознакомление, присутствует ключевой тезис о том, что договоры страхования гражданской ответственности могут рассматриваться только в качестве «дополнительного механизма возмещения убытков». Этот принцип ведомство предлагает отразить в том числе и в законе 132 ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ». Разработчики документа подчеркивают, что проведенный министерством анализ практики страхования ответственности туроператоров демонстрирует недостаточность выплат страховщиков для компенсации туристам ущерба, вызванного уходом той или иной туркомпании с рынка. Часто объемы взятых туроператором на себя обязательств в несколько раз превышают страховую сумму, в итоге пропорция выплат пострадавшим туристам по несостоявшимся турам оказывается ничтожно малой, отмечается в документе. По мнению Минфина, страхование ответственности туроператора должно быть добровольным и использоваться в качестве дополнительного инструмента, способствующего развитию конкуренции в отрасли. Страховщики уже высказались относительно инициативы Минфина. Так, по мнению Юлии Алчеевой, заместителя генерального директора страховой компании ERV, предложения Министерства финансов носят новаторский характер и должны в перспективе служить становлению и эффективных механизмов ущерба туристам, и более конкурентных отношений между туроператорами и страховщиками. «Пока участники туроператорского рынка не ознакомились детально с предложениями Минфина относительно того, что же именно должно заменить собой страхование ответственности туроператора в качестве финансовой гарантии, делать какие-либо выводы о возможном их влиянии на рынок трудно. Очевидно, что ведомство, внося такие предложения, должно совместно с туроператорами и страховщиками разработать и предложить детальное описание того механизма фингарантий, обеспечивающих возмещение возможного ущерба туристам, при котором страхование ответственности будет именно «дополнительным» и «добровольным». Ведь сегодня очевидно, что банковские гарантии не могут заменить страховку для 99% туроператоров в реестре. Ассоциация туроператоров, в свою очередь, готова предметно поучаствовать в диалоге по этому вопросу со всеми заинтересованными сторонами», – говорит Надежда Ефремова, руководитель Правовой службы АТОР. Комментируя нашему порталу эту новость, Георгий Мохов, генеральный директор юридического агентства «Персона Грата», отметил: «Определенная логика в заявлении Минфина есть, осталось только понять целесообразность этой идеи. На самом деле мне очень сложно дать оценку частной инициативе, а это предложение таковым и является, поскольку не был сформирован законопроект, он не прошел череду одобрений и чтений в Госдуме, не был утвержден президентом страны. Если говорить эмпирически, то пока что не понятно, кто выиграет от нововведения. На мой взгляд, перспективы у этого предложения очень сомнительные. Если пойти дальше по предложенному пути, то можно стереть различия между туроператорами и турагентствами, а также все финансовые гарантии привязать к обороту конкретного юридического лица». /TOURBUS.RU

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