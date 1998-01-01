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20 декабря
Туристический год – итоги и прогнозы
Мы продолжаем публикацию мнений представителей туриндустрии, поделившихся с нами итогами уходящего года и планами на будущее

Светлана Кречкина, руководитель отдела маркетинга компании «Ванд Интернешнл»:

Вообще строить в туризме прогнозы – нельзя, так как каждый год несет туризму новые испытания, и в начале года предполагать, откуда «прилетит» новое потрясение, очень сложно.

Мы просто качественно и много работаем в тех условиях, которые создаются, и лишь надеемся, что экономическая ситуация улучшится и наши соотечественники смогут себе позволить путешествовать.

Традиционно наше флагманское направление – Китай - очень востребовано. За Китаем следуют европейские направления, такие как Испания, Португалия, Италия, Франция».

 

Ивета Шефлер, генеральный директор компании «Иволга»:

- Если бы не возросшие возможности организации поездок по России, скорее всего, в этом году было бы совсем грустно. Складывается такое впечатление, что у народа попросту не хватает денег для того, чтобы поехать далеко и надолго. Поэтому в первую очередь пользуются спросом туры по России в близлежащие регионы с экскурсионными целями. А из зарубежных - даже не поездки на отдых, а с образовательными целями (например, на Мальту).

 Что касается выезда, более-менее ситуация сохраняется благоприятной по Италии, Испании и некоторым другим странам Европы. Однако объемы отправки туристов все равно уже не те…

 

Пресс-служба туроператора «АЛЕАН»:

- Для компании «АЛЕАН» 2018-й – год активный, насыщенный, продуктивный, щедрый на успешные начинания и воплощение новых проектов. Сейчас у нас активно идет подготовка к будущему туристическому сезону. 

К примеру, мы готовим уникальный B2B-портал, где будет собрана вся интересующая информация для турагентств (сертификация менеджеров по всем направлениям туроператора, любые виды обучения - вебинары, обучающие туры, тестирования и другие offline-мероприятия, и проч.). Плюс будет увеличено число направлений, с которыми мы работаем.

 

Павел Киселев, коммерческий директор компании «Прогулки»:

- В целом сферу приемного организованного туризма в Петербурге, конечно, «подкосило» проведение ЧМ-2018. Провал, случившийся в этом направлении в июне и июле, отыграть так и не удалось: по нашей компании здесь по итогам года будет минус примерно в 15% (по сравнению с 2017-м).

Остается надеяться, что в следующем году сыграет механизм отложенного спроса, который окажется существенно сильнее, чем такой фактор, как низкая платежеспособность потенциальных клиентов. Скорее всего, в сезоне 2019 года будет увеличение объемов на 10-12%.

 

Светлана Нестерова, глава представительства Ambotis Holidays:

- Могу совершенно уверенно сказать, что все планы на этот год нам удалось полностью реализовать. И год, несомненно, можно называть успешным.

По нашим основным направлениям, Греции и Кипру, в отдельные даты сезона туры хотя и «подгорали», но в целом все полетные программы выполнены полностью и с хорошими результатами, что и позволяет нам уверенно смотреть в будущее.

В частности, мы значительно расширяем наши предложения по экзотике, включая туры на Сейшелы, Маврикий и по многим другим направлениям отдыха.

 

Оксана Шерстянникова,  генеральный директор отеля «Балтия»:

- Получить хороший экономический результат по итогам 2018-го, несмотря на наличие договора с Match Accomodation и проживание в нашей гостинице журналистов и болельщиков ЧМ, не удалось.

В первую очередь это связано с тем, что вслед за чемпионатом, в конце июля и августе, случился настоящий провал спроса. Да, затем, в октябре, была отмечена очень хорошая загрузка отеля, однако это все равно не позволило получить тот финансовый результат, на который мы рассчитывали.

Вместе с тем все еще надеемся, что эффект от чемпионата будет  и в следующем году гости приедут в большем количестве.

 

Елена Канева, исполнительный директор Ассоциации малых туристических городов:
- Одно из главных событий 2019 года для нас - V съезд малых туристских городов, который пройдёт в Ельце. А среди главных наших задач - борьба за сохранение рядовой исторической застройки в малых городах. Расправу над ней в Боровске - об этом много писали в прессе - пока удалось остановить, но схожие процессы, к сожалению, идут и в других городах - членах нашей ассоциации.

Кроме того, будут приняты меры для сохранения в малых городах характерных для них народных промыслов - некоторые из них находятся на грани полного исчезновения.

/TOURBUS.RU



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