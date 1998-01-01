Новости Туристический год – итоги и прогнозы Мы продолжаем публикацию мнений представителей туриндустрии, поделившихся с нами итогами уходящего года и планами на будущее

Светлана Кречкина, руководитель отдела маркетинга компании «Ванд Интернешнл»: - Вообще строить в туризме прогнозы – нельзя, так как каждый год несет туризму новые испытания, и в начале года предполагать, откуда «прилетит» новое потрясение, очень сложно. Мы просто качественно и много работаем в тех условиях, которые создаются, и лишь надеемся, что экономическая ситуация улучшится и наши соотечественники смогут себе позволить путешествовать. Традиционно наше флагманское направление – Китай - очень востребовано. За Китаем следуют европейские направления, такие как Испания, Португалия, Италия, Франция». Ивета Шефлер, генеральный директор компании «Иволга»: - Если бы не возросшие возможности организации поездок по России, скорее всего, в этом году было бы совсем грустно. Складывается такое впечатление, что у народа попросту не хватает денег для того, чтобы поехать далеко и надолго. Поэтому в первую очередь пользуются спросом туры по России в близлежащие регионы с экскурсионными целями. А из зарубежных - даже не поездки на отдых, а с образовательными целями (например, на Мальту). Что касается выезда, более-менее ситуация сохраняется благоприятной по Италии, Испании и некоторым другим странам Европы. Однако объемы отправки туристов все равно уже не те… Пресс-служба туроператора «АЛЕАН»: - Для компании «АЛЕАН» 2018-й – год активный, насыщенный, продуктивный, щедрый на успешные начинания и воплощение новых проектов. Сейчас у нас активно идет подготовка к будущему туристическому сезону. К примеру, мы готовим уникальный B2B-портал, где будет собрана вся интересующая информация для турагентств (сертификация менеджеров по всем направлениям туроператора, любые виды обучения - вебинары, обучающие туры, тестирования и другие offline-мероприятия, и проч.). Плюс будет увеличено число направлений, с которыми мы работаем. Павел Киселев, коммерческий директор компании «Прогулки»: - В целом сферу приемного организованного туризма в Петербурге, конечно, «подкосило» проведение ЧМ-2018. Провал, случившийся в этом направлении в июне и июле, отыграть так и не удалось: по нашей компании здесь по итогам года будет минус примерно в 15% (по сравнению с 2017-м). Остается надеяться, что в следующем году сыграет механизм отложенного спроса, который окажется существенно сильнее, чем такой фактор, как низкая платежеспособность потенциальных клиентов. Скорее всего, в сезоне 2019 года будет увеличение объемов на 10-12%. Светлана Нестерова, глава представительства Ambotis Holidays: - Могу совершенно уверенно сказать, что все планы на этот год нам удалось полностью реализовать. И год, несомненно, можно называть успешным. По нашим основным направлениям, Греции и Кипру, в отдельные даты сезона туры хотя и «подгорали», но в целом все полетные программы выполнены полностью и с хорошими результатами, что и позволяет нам уверенно смотреть в будущее. В частности, мы значительно расширяем наши предложения по экзотике, включая туры на Сейшелы, Маврикий и по многим другим направлениям отдыха. Оксана Шерстянникова, генеральный директор отеля «Балтия»: - Получить хороший экономический результат по итогам 2018-го, несмотря на наличие договора с Match Accomodation и проживание в нашей гостинице журналистов и болельщиков ЧМ, не удалось. В первую очередь это связано с тем, что вслед за чемпионатом, в конце июля и августе, случился настоящий провал спроса. Да, затем, в октябре, была отмечена очень хорошая загрузка отеля, однако это все равно не позволило получить тот финансовый результат, на который мы рассчитывали. Вместе с тем все еще надеемся, что эффект от чемпионата будет и в следующем году гости приедут в большем количестве. Елена Канева, исполнительный директор Ассоциации малых туристических городов:

- Одно из главных событий 2019 года для нас - V съезд малых туристских городов, который пройдёт в Ельце. А среди главных наших задач - борьба за сохранение рядовой исторической застройки в малых городах. Расправу над ней в Боровске - об этом много писали в прессе - пока удалось остановить, но схожие процессы, к сожалению, идут и в других городах - членах нашей ассоциации. Кроме того, будут приняты меры для сохранения в малых городах характерных для них народных промыслов - некоторые из них находятся на грани полного исчезновения. /TOURBUS.RU



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