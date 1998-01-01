Новости Получение Шенгена может упроститься Европарламент предлагает разрешить нашим согражданам при необходимости получать шенгенскую визу в любом ближайшем консульстве

В Европарламенте предлагают принять поправку, согласно которой человек, проживающий более чем в 500 км от нужного консульства, может подать документы на шенгенскую визу в консульство другой страны, входящей в Шенгенскую зону. Об этом говорится в отчёте Комитета по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам, с текстом которого ознакомился телеканал RT. Изменения будут актуальны в первую очередь для граждан больших стран — таких как Китай, Индия и Россия, — которым приходится преодолевать более 1000 км для того, чтобы подать документы на визу. «Поправка (5a). В статье 5 добавлен следующий текст: там, где консульство соответствующего государства-члена находится более чем в 500 км от местожительства заявителя, заявление на получение визы может быть подано в консульстве другого государства-члена», — говорится в тексте документа. Отмечается, что такая мера позволит снизить затраты на получение визы. «Цель предлагаемого изменения — устранить неудобство, с которыми сталкиваются заявители в очень больших странах (таких как Китай, Индия и Россия), которым для подачи заявления в консульстве соответствующего государства-члена требуется преодолевать путь в 1000 км и более или искать место для ночлега в другом городе. Появится возможность во избежание такого неудобства подать заявление в консульстве другого государства-члена», — говорится в тексте поправки. Комментируя нашему порталу внесенное предложение, Ирина Рябовол, представитель международного туристического метапоисковика momondo, отметила: «Согласно туристическому опросу momondo.ru, каждый пятый россиянин (19%) отказывается от путешествия в страну, если для ее посещения необходима виза. Трудности с оформлением разрешения на въезд входят в топ-5 причин, по которым туристы из России решают сменить курс. А лидирующее место в этом рейтинге занимают высокие расходы на поездку. Поправки, которые предлагает принять Европарламент, позволят многим россиянам тратить меньше средств на процесс оформления визы. Теперь туристам можно обратиться за документом в ближайшее консульство любого государства-члена Шенгенского соглашения при условии, если в пределах 500 км от местожительства заявителя нет консульства той конкретной страны, в которую он собрался. Получается, если вы купили билеты в Германию, а немецкое консульство находится дальше, чем в 500 км от вашего города, вы можете подать документы в более приближенное представительство другой страны, например Франции». «Пока такой возможности у россиян нет, и им приходится тратиться не только на дорогу до нужного консульства, но и как минимум на одну ночевку в городе, где расположен департамент. В условиях нестабильности на валютном рынке возможность избежать этих расходов может увеличить число россиян, желающих посетить страны Шенгена. И это придется кстати, ведь сейчас, согласно статистике наших запросов, интерес к поездкам в популярные европейские страны падает. Так, на грядущие новогодние праздники спрос на авиабилеты в Италию снизился на 20% по сравнению с прошлым годом, в Испанию – на 5%, в Германию – на 27%, в Чехию – на 38%», – заключил эксперт. /TOURBUS.RU

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