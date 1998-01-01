Новости Крупнейший санаторий Балтии провел реконструкцию и ребрендинг Популярный у российских туристов друскининкайский санаторий Egles представил журналистам из семи стран свои новые возможности

Крупнейший литовский санаторий Egles, расположенный на курорте Друскининкай, провёл информтур для журналистов и туроператоров из семи стран (России, Беларуси, Польши, Латвии, Литвы, Германии и Израиля). Отметим, что русскоязычный рынок является для санатория одним из важнейших, а работает он в течение всего года (8 ценовых периодов). «Первый корпус санатория был построен в 7 км от центра Друскининкая в 1972 году, и с тех пор в нём побывали клиенты из 87 стран мира, - рассказывает В2В-менеджер санатория Евгений Бриш. - В течение более чем сорока лет комплекс постоянно расширялся, в том числе и за пределы города - в 2013 году корпус санатория Egles был построен на курорте Бирштонас и, таким образом, общая вместимость здравницы составила 2100 мест. Благодаря этому Egles стал крупнейшим санаторием Прибалтики и одним из самых больших в Восточной Европе». Сегодня в Egles отдыхает до 80 тыс. клиентов ежегодно, 85% - собираются на курорт вернуться. 89% из отдыхавших заявили об улучшении самочувствия. Среднегодовая заполняемость — около 80%. Предоставляющий более 140 различных медицинских процедур Egles специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечных и сердечно сосудистых заболеваний. Основные лечебные факторы – климатолечение, бальнеотерапия (по своему химическому составу минеральные воды Друскининкая относятся к хлоридно-натриевым водам слабой, средней и сильной минерализации) и лечение лечебными торфяными грязями (пелоидолечение). Стандартный лечебный пакет предусматривает, помимо проживания, трёхразовое питание, в том числе диетическое, шведским столом и пять лечебных процедур (в варианте mini — три в день). Например, групповая или индивидуальная кинезитерапия в зале, воде или вертикальных ваннах, лечебная минеральная ванна или лечебная грязевая процедура, лечебный или подводный массаж, аппаратная физиотерапия и релаксационные процедуры. Существует и расширенный вариант мaxi, предполагающий 6 процедур в день, но применяться он может в течение максимум 10 суток. Оптимальным сроком пребывания в санатории считаются 12-14 дней. При пребывании более 15 дней предоставляется бонус: бесплатный трансфер или купон на 50 евро на услуги лечебницы. Всем отдыхающим предоставляются бесплатная экскурсия в Бирштонас и шопинг в Каунасе. За последний год был произведён ребрендинг санатория. Несколько видоизменилась графическая символика, напоминающая о минеральных водах курорта, а в перевёрнутом виде — о ели, столь важной для литовской культуры («эгле» в переводе с литовского и означает «ель»). Был реконструирован ряд корпусов — в некоторых появились коннекты, появились новые типы номеров (например, очень популярный у пар на сравнительно небольшой срок проживания mini-DBL), построен большой крытый переход из корпусов А, В и С в лечебницу и плавательный бассейн, обновились бюветы, открылась рефлексотерапическая тропа — сад камней. Самым же главным изменением стало появление трёх уровней комфортности отдыха. Класс Economy (минимальная стоимость 1 места — 44 евро в день) предназначен для приверженцев классического санаторного отдыха, предпочитающих прогулки на свежем воздухе - с пешим переходом по улице в столовую и лечебницу. Уровню Standard соответствует наиболее оптимальное соотношение «цена/качество» - большая часть процедур и доступ к бювету возможны без выхода на улицу. Соответственно, уровень Comfort подразумевает лучшие условия проживания и самый высокий уровень комфорта: все процедуры, питание и развлечения находятся в едином закрытом помещении. Санаторий принимает клиентов с детьми до 16 лет, стоимость проживания ребёнка меняется в зависимости от его возраста. Специализации на детском лечении нет, но детям в возрасте 7—15 лет может быть предоставлена отдельная лечебная программа. Стоимость проживания ребёнка зависит от возраста и наличия программы: если родители не хотят покупать её, то цена зависит от возраста: до 2 лет — бесплатно, от 3 до 6 лет — 70% скидка с цены программы лечения, с 7 до 15 лет — 50%. В детскую программу лечения входят лечебная зарядка, минеральная жемчужная ванна, лечебный массаж, физиотерапия или релаксация. «Сам по себе сформировавшийся рядом с Друскининкаем «город здоровья» производит сильное впечатление, - говорит генеральный директор компании «Мама-тур» Людмила Кускова. - Но особенно впечатлили ассортимент и качество питания, доступность реконструированных бюветов и лечебные корпуса с бассейнами. Думаю, отдых и лечение здесь вполне доступны для клиентов из России». /TOURBUS.RU

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