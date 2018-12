Узбекистан накрывает дастархан для российских туристов

В преддверии новогодних праздников в посольстве Республики Узбекистан в Российской Федерации 18 декабря прошла презентация туристического потенциала страны и туристических кластеров Ташкентской и Джизакской областей.

Во встрече приняли участие представители российских общественно-политических, деловых кругов, туристической индустрии и СМИ, а также дипломатического корпуса.

Перед собравшимися выступил посол Узбекистана в РФ Ботиржон Асадов, который рассказал о месте Узбекистана на туристической карте мира, его особенностях и текущей статистике, в частности отметив положительный тренд со стороны России, число граждан которой, посетивших страну, на ноябрь этого года составило 360 тыс. чел., при том, что по результатам 2017 г. этот показатель находился на уровне 370 тыс.

На конец 2018 г. прогнозируемая цифра – 390 тыс. При этом было отмечено, что не всех прибывших в Узбекистан россиян можно было считать туристами, поскольку вопрос дифференциации в этой теме не закрыт. Уточнил данные президент Российского Союза Туриндустрии Сергей Шпилько, отметив, что рост турпотока составил 17 %.

Наряду с многочисленными историческими и природными достопримечательностями одним из наиболее привлекательных мотивов для поездок в Узбекистан является местная кухня, заслуживающая всяческих похвал и хорошо известная за пределами республики. Недаром, как заметил г-н Шпилько, в Москве «как за угол не повернешь, увидишь «Чойхону №1».

Много хороших и правильных слов об узбекской гастрономии сказал в своем выступлении Президент Международного эногастрономического центра Леонид Гелибтерман. В программе встречи приняла участие руководитель комитета по туризму Делового центра СНГ Анастасия Павлова.

Второй секретарь посольства Дамир Маматкулов подробно рассказал о туристических кластерах Ташкентской и Джизакской областей: «Бостанлык», «Зомин» и «Бахмал».

Презентацию своих программ провели руководители национального туроператора Uzbekistan for you Людмила и Роман Вальковы. Посетители ознакомились с выставкой предметов декоративно-прикладного искусства Узбекистана, представленных национальной арт-компанией Made in Uz. Состоялось и выступление артистки Государственного заслуженного ансамбля народного танца «Бахор» имени Мукаррам Тургунбаевой.

В конце мероприятия участников ждал дастархан: праздничный плов, самса, чучвара, халва и многое другое от шеф-повара посольства и ресторана Oxus.

