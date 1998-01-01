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Визовый центр Финляндии в Москве переезжает/ Госдума приняла закон об отмене национального роуминга/ Пограничники начали «итальянскую забастовку» в аэропортах Парижа

Визовый центр Финляндии в Москве переезжает

Визовый центр Финляндии в Москве для частных лиц переедет с Мытной улицы на Каланчевскую, рядом со станцией метро "Комсомольская".

"С 24 декабря визовый центр Финляндии в Москве для индивидуальных заявителей переезжает по адресу: Каланчевская улица, 13", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ВЦ.

Выдача документов, поданных по старому адресу, будет осуществляться на ул. Мытная до 28 декабря включительно.

С 29 декабря прием и выдача готовых паспортов будет осуществляться только в ВЦ Финляндии на Каланчевской.

Закон об отмене национального роуминга принят Госдумой

Госдума в среду приняла в третьем, окончательном чтении закон об отмене национального роуминга для сотовой связи на территории РФ, - сообщает «Интерфакс».

Закон устанавливает, что на территории РФ оператор подвижной радиотелефонной связи в своей сети связи устанавливает одинаковые условия оказания услуг подвижной радиотелефонной связи каждому абоненту независимо от того, находится ли абонент в пределах территории субъекта РФ, указанной в решении о выделении такому оператору связи ресурса нумерации, включающего в себя выделенный абоненту абонентский номер, или за пределами данной территории.

Уточняется, что плате абонентом подлежит телефонное соединение, установленное с вызываемым абонентом, находящимся за пределами территории РФ.

Закон был внесен еще в 2017 году рядом депутатов от «Справедливой России». Его авторы отмечают, что внутренний роуминг вводился в стране под предлогом компенсационных мер сотовым компаниям, которые изначально вынуждены были осуществлять соединения через единого общероссийского оператора связи и несли в связи с этим дополнительные издержки.

Закон вступает в силу с 1 июня 2019 года.

Пограничники начали «итальянскую забастовку» в аэропортах Парижа

Длинные очереди образовались перед пунктами паспортного контроля в двух крупнейших аэропортах Парижа — Шарль-де-Голль и Орли, сообщает сегодня радиостанция Europe 1.

Это вызвано решением французских пограничников, которые во Франции входят в состав Национальной полиции, поддержать своих коллег, которые выражают недовольство условиями труда. Так, стремясь выразить протест, сотрудники погранслужбы в обоих аэропортах преднамеренно увеличили время проверки документов.

"Мы хотим показать, что мы не можем как следует выполнять нашу работу в условиях повышенных мер безопасности, когда произошло нападение в Страсбурге и когда мы должны тщательно проверять паспорта, а также базы данных лиц, которые представляют угрозы", — сказал помощник руководителя профсоюза полицейских "Альянс" Матье Раэль.

По его словам, для качественной проверки документов необходимо от полутора до двух минут, тогда как при нынешних условиях пограничники тратят в среднем лишь от 10 до 15 секунд на эту процедуру.

Ранее ряд профсоюзов полицейских призвал устроить забастовку в среду и потребовать улучшения условий труда и вознаграждений.

В частности, недовольство стражей порядка вызвано продолжительными дежурствами по субботам из-за продолжающихся уже более месяца акций протеста "желтых жилетов".

/TOURBUS.RU



