Новости Алексей Мордашов увеличил свою долю в TUI Russia до 90% Алексей Мордашов занимает второе место в составленном Forbes рейтинге «200 богатейших бизнесменов России» с состоянием $18,7 млрд

Крупнейший в мире туристический холдинг TUI Group отчитался по итогам 2018 финансового года, - сообщает РБК. Из отчета следует, что за последний год TUI снизила свою долю в представительстве TUI Russia & CIS на 10%. Как напоминает РБК, изначально работающий под брендом TUI российский туроператор был создан в 2009 году. 49% в нем получил немецкий концерн, 51% — структуры основного владельца «Северстали» Алексея Мордашова. Партнеры тогда инвестировали в СП $40 млн, на которые, в частности, было приобретено 75% российского турхолдинга VKO Group, 75% украинского туроператора «Вояж-Киев», а также увеличена доля с 34 до 75% в туроператоре «Мостравел», совладельцем которого была TUI. Впоследствии TUI и Мордашов стали единственными владельцами туроператорских активов, которые были переведены под бренд TUI. Но в 2015 году TUI Group объявила, что снизит свою долю до 25% в российском СП в пользу структур Мордашова. Тогда же партнеры заявили об €7,1 млн инвестиций в российское подразделение: из них TUI тогда вложила только €2,7 млн, а г-н Мордашов — €4,4 млн. Представитель Мордашова подтвердил РБК, что TUI вновь снизила свою долю в СП в пользу бизнесмена. По его словам, сейчас доля г-на Мордашова составляет уже 90%. «Алексей Мордашов верит в перспективы туристического рынка и компании TUI Russia», — сообщил собеседник РБК. По его словам, компания успешно развивается и второй год подряд показывает прибыль. Данные базы СПАРК свидетельствуют, что в 2017 году выручка по РСБУ основного российского юрлица СП — ООО «ТТ-Трэвел» — составила 732,9 млн руб., убыток от основной деятельности — 678 млн руб., чистый убыток — 1,2 млрд руб. В отчетности TUI Group финансовые результаты российского СП отдельно не раскрываются. В самом туроператоре TUI Russia & CIS заявили Ростуризму, что в 2017 году отправили за границу 263,3 тыс. клиентов, продав им туры на 9 млрд руб. (в среднем по 34,3 тыс. руб. на человека). Напомним, что Алексей Мордашов занимает второе место в составленном Forbes рейтинге «200 богатейших бизнесменов России» с состоянием $18,7 млрд. Одним из активов Мордашова является сама TUI Group: он является ее крупнейшим акционером с долей почти 25%. 13 декабря капитализация TUI на Лондонской фондовой бирже превышала €7,8 млрд ($8,9 млрд). Соответственно, рыночная стоимость пакета Мордашова в концерне равнялась почти €2 млрд ($2,2 млрд). В TUI российский бизнесмен инвестирует с 2007 года. В финансовом году, закончившемся 30 сентября, оборот TUI Group превысил €19,5 млрд, операционная прибыль — €1 млрд. Отметим также, что, выступая в октябре на Online Travel 3.0, гендиректор компании «TUI Россия» Тарас Демура отметил, что сейчас на рынке идет "серьезная чистка" в сегменте небольших и средних компаний. "Основная причина – в том, что они до сих пор не определились с бизнес-моделью. Очевидно, что, имея тот же продуктовый ряд, что и у крупных операторов, средний игрок проигрывает на волатильном рынке с малой маржинальностью", — сказал эксперт. По словам Тараса Демуры, у крупных компаний больше финансовая подушка, есть доступ к технологиям и более масштабный бизнес, что позволяет им предлагать лучшие цены. При этом малые и средние игроки могут выжить, предлагая нишевой продукт. "Первая пятерка туроператоров уже контролирует порядка 70% рынка организованного туризма в России", — заключил руководитель компании. /TOURBUS.RU

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