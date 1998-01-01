Новости Туристический год – итоги и прогнозы Мы начинаем серию публикаций мнений представителей туриндустрии, поделившихся с нами итогами уходящего года и планами на будущее

Максим Приставко, генеральный директор компании «Джет Тревел»: - Если говорить об итогах уходящего года в целом, то традиционно самое продаваемое наше направление – зимние Альпы. В 2018 году на этом направлении после двухлетнего спада был существенный, 20-25%, подъём. Наилучшие показатели продемонстрировала горнолыжная Австрия и Франция. Из летних направлений наиболее успешно продавалась Италия – Тоскана, Сардиния, Адриатическое побережье и Лигурия. Круглогодичным спросом пользуются туры на Мальдивы, на этом направлении мы растём на 10-20% уже несколько лет. Из относительно новых для нас направлений хочется отметить Японию, Австралию и Новую Зеландию. Пока рано говорить о массовых продажах в эти страны, но можно констатировать, что продажи из разовых стали регулярными. В целом мы довольны результатами года. Нам удалось увеличить продажи без ущерба для прибыли, не ввязываясь в демпинговые игры, которые, к сожалению, стали основной проблемой российского турбизнеса. Ну а прогноз на 2019 год в первую очередь зависит от экономической ситуации в стране. Ирина Глазкова, исполнительный директор компании «Роза Ветров»: - Для нас не было неожиданностью, что в 2018 году продолжилось падение спроса у россиян на отдых, как и в собственной стране, так и за рубежом. Не могу отметить ни одно направление, которое бы показало значительный рост. Это касается и Краснодарского края, и Крыма, и Абхазии. При этом стабильным направлением остается прием в Москве, как взрослых, так и детей. Здесь наблюдается небольшой прирост (15%) по сравнению с 2017 годом. Порадовал нас и чемпионат мира по футболу - 2018 – спрос на туры был достаточно высокий и устойчивый. Относительно прогноза на 2019 год – не видим объективных причин для увеличения спроса на отдых. Неблагоприятная экономическая ситуация в стране, способствующая общему снижению активности покупателей, естественно, скажется и на туристической отрасли в целом. Свен Геферс, управляющий отелем Belmond Grand Hotel Europе: - Пока что Петербург как мировая туристическая дестинация недооценен. Он, безусловно, имеет огромный потенциал развития в этом направлении. Однако «открыть» город для туристов со всего мира мешают несколько причин. В первую очередь – необходимость для многих из них получать визу, а также недостаточное число горожан и специалистов, владеющих иностранными языками. В том числе – китайским. В нашем отеле, к примеру, в настоящее время работает только один специалист, владеющий китайским языком. С учетом того, что поток гостей из КНР будет быстро расти, мы планируем увеличить количество сотрудников со знанием китайского языка до четырех. Елена Субботина, главный специалист Муромского историко-художественного музея: - Наступающий год для нас — дважды юбилейный. Сто лет исполняется нашему музею и 130 лет — со дня рождения уроженца Мурома, «отца телевидения» Владимира Кузьмича Зворыкина, в чьём фамильном доме размещается музей. Юбилеям будут посвящены различные программы — от «Ночи музеев» до выпуска сувенирной продукции, но больше всего нам хотелось бы, чтобы в будущем году в зворыкинский дом на берегу Оки пришли наконец реставраторы — разработка соответствующей документации завершена. Мария Ушакова, генеральный директор компании «Арт-Тревел»: - С учетом такого события, как ЧМ-2018, в этом году надо было грамотно расставить приоритеты и четко понимать, на что следует рассчитывать. На мой взгляд, нам это удалось сделать в полной мере, и поэтому год завершаем пусть не с самыми лучшими объемными показателями, но с неплохим финансовым результатом. Особенно это касается нашего основного направления, Италии, на котором мы сработали вполне успешно. Что же касается приема в Северной столице, здесь скорее речь может идти не о финансовых результатах, а об укреплении имиджа и заделе на будущее. На мой взгляд, уроки этого сезона должны быть всеми игроками рынка хорошо усвоены для того, чтобы не повторять ошибок в будущем. Маргарита Гончаренко, руководитель Департамента выездного туризма компании KMP Group: - В 2018 году наибольшим спросом в нашей компании среди европейских направлений пользовались Франция и Италия, которые, кроме прекрасной культурно-познавательной программы, обладают фантастическими возможностями для гастрономического туризма. С осени мы отмечаем активное бронирование горнолыжных туров в Куршевель, Мерибель, Валь-Торанс и Межев и ожидаем, что высокий спрос на них будет держаться до конца катательного сезона. Кроме того, мы зафиксировали подъем интереса к Скандинавии. Норвегия, Швеция и Исландия (достаточно новые для нас направления) привлекли внимание и наших туристов, и агентств. Надеемся, что 2019 год пройдет так же, как и текущий, без резких изменений. Российский рынок продолжит свое развитие, и мы со своей стороны будем этому способствовать. Елена Остапенко, главный специалист отдела продвижения инвестиционных проектов и туристских продуктов, г. Калуга - В будущем году у нас много планов - продолжится дальнейшая разработка и совершенствование нашего межрегионального маршрута «Россия — родина космонавтики», включающего посещение Звёздного городка, парка «Этномир», арт-парка Никола-Ленивец, мемориального комплекса Циолковского в Боровске и Калуге, а также старейшей в России Пулковской обсерватории под Санкт-Петербургом. Кроме того, дальнейшее развитие получит уже начатая Ассоциацией сельского туризма Калужской области программа «Сельское лето» - на основе семи уже действующих в нашем регионе усадеб. /TOURBUS.RU Продолжение подведения итогов года - в нашем завтрашнем выпуске

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 По тексту:



Подписка