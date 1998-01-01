Новости Четыре тысячи юных туристов совершили путешествие по Ленобласти Программа экскурсионно-туристских поездок «Мой родной край – Ленинградская область» с успехом прошла в регионе

Финансируемая из бюджета программа экскурсионно-туристских поездок «Мой родной край – Ленинградская область» завершилась в регионе, позволив ребятам из всех его районов бесплатно посетить важнейшие исторические достопримечательности, - сообщает наш корреспондент в городе на Неве. Как считает председатель Комитета по туризму Ленинградской области Елена Устинова, цель проекта - не просто расширить знания школьников и учащихся о главных историко-культурных достопримечательностях края, но создать у юных жителей области чувство единения и сформировать общий контекст, в рамках которого ребятам будет проще видеть своё личное и профессиональное развитие в регионе. Отсюда и уникальная концепция, которую пока не повторил ни один другой регион России: с этой целью сформированы особые двухдневные маршруты по районам области, которые наиболее удалены от родных для ребят мест. В этом году специалисты партнёра проекта, Российского союза туриндустрии, разработали сразу шесть маршрутов, максимально полно отражающих историческое, культурное и национальное своеобразие Ленинградской области. Они позволили ребятам пройти по дорогам Победы, познакомиться с важнейшими крепостями Северо-Запада, принять участие в интерактивной программе Гатчинского музея-заповедника, побывать на Волховской ГЭС или погрузиться в невероятную историю Выборга. Причем участие в программе приняли и дети с ограниченными возможностями здоровья: по маршруту «Дорога Жизни – Дорога Победы» с соблюдением всех требований по адаптации проехали слабослышащие ребята, воспитанники Сясьстройской и Юкковской школ-интернатов. «То, что проект «Мой родной край – Ленинградская область» реализуется в «низкий» осенний сезон, добавляет ему экономических и имиджевых «плюсов», - считает директор Российского союза туриндустрии на Северо-Западе Екатерина Шадская. – В результате гостиницы заполняются детскими группами, а регион убедительно демонстрирует, что Ленобласть обладает не только выдающимися аттракциями, но и качественной инфраструктурой для развития детского туризма». Довольны поездками и сами ребята. «Благодаря этому путешествию поняла: чтобы узнать историю Родины, не обязательно отправляться за тридевять земель, - делает вывод семиклассница Наташа Ларченко из Тосно. - Интересное, поучительное и невероятное начинается прямо за порогом нашего дома». Стоит отметить, что программа экскурсионно-туристских поездок для ребят Ленинградской области стартовала в 2017 году по решению губернатора региона Александра Дрозденко, а реализуют ее Комитет Ленобласти по туризму совместно с СЗРО РСТ. Как считает заместитель председателя правительства региона по социальным вопросам Николай Емельянов, «туристский потенциал нашего края чрезвычайно велик и в последние годы мы успешно раскрываем его отечественным и зарубежным путешественникам, но подчас сами жители области, особенно юные, не слишком хорошо его знают». «Именно для того, чтобы ребята из районов области, которые редко бывают за пределами тех мест, где живут и учатся, познакомились с областью, и организована эта программа», – констатирует он. /TOURBUS.RU

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