Новости Первый рейс из столицы Эфиопии приземлился в Домодедово Эксперты комментируют начало регулярных полетов в Россию ведущей африканской авиакомпании Ethiopian Airlines

Вчера московский аэропорт Домодедово принял первый регулярный рейс авиакомпании Ethiopian Airlines из столицы Эфиопии Аддис-Абебы. Лучшая авиакомпания Африки по версии Skytrax будет осуществлять перелеты в Москву три раза в неделю. Рейсы выполняются на ультрасовременных Boeing 787 Dreamliner. Они свяжут Москву с 59 городами Африки через пересадочный узел в Аддис-Абебе. Из аэропорта Аддис-Абебы путешественники смогут стыковочными рейсами авиакомпании долететь, в том числе, до Кении, Танзании, ЮАР, Занзибара, а также отправиться на Сейшельские острова и Мадагаскар. «Мы рады, что лучшая авиакомпания Африки выбрала Домодедово для полетов в Москву. Благодаря сотрудничеству с Ethiopian Airlines в маршрутной сети Домодедово появилось еще одно уникальное направление, а для наших пассажиров открылся кратчайший маршрут в страны Центральной и Южной Африки», - отметил в ходе торжественной встречи рейса заместитель директора аэропорта Домодедово по коммерции Алексей Раевский. Как отметил гендиректор группы Ethiopian Airlines Теволде Гебре Мариам, «воздушная связь между странами на крыльях Ethiopian Airlines будет в значительной степени способствовать улучшению и укреплению многогранных отношений между Россией и Африкой. Мы верим, что запуск прямых рейсов сыграет определенную роль в увеличении потока российских туристов для знакомства с Эфиопией и другими африканскими странами. Россия станет последней страной БРИКС в нашей постоянно растущей глобальной сети». Комментируя нашему порталу эту новость, Вадим Шувалов, генеральный директор компании «Мама Африка», заявил: «Новость хорошая, но глобальных перемен в объемах авиаперевозки ожидать не стоит, прирост на направлении в итоге составит, я думаю, не более пары процентов. Лет пятнадцать назад эта новость могла бы привлечь внимание и как-то значительно изменить ситуацию на рынке, но не сейчас, когда многие крупные авиакомпании летают и в столицу России, и в Африку. Эфиопия – бедная страна с большим туристическим потенциалом. Для того чтобы развить этот потенциал, нужно лет десять упорно работать. Пока же Эфиопия – направление для маленьких тургрупп и индивидуальных поездок». В свою очередь, Александр Макляровский, директор департамента въездного туризма туроператора KMP Group, которого сегодня цитирует АТОР, полагает, что, вероятно, прямые рейсы будут востребованы у бизнес-туристов, а также у эфиопов, которые учатся в московских вузах. «Нельзя исключать, что жители Эфиопии со временем проявят интерес к поездкам в Россию. Но в любом случае это вопрос не ближайшего будущего. К тому же, как показывает практика, запуская рейсы в Россию, та или иная страна все-таки рассчитывает на внутренний туризм, желает стимулировать именно въездной поток», – подчеркивает эксперт. Однако и в этом случае, по мнению г-на Макляровского, тоже пока нельзя рассчитывать на сколько-нибудь заметный спрос, ведь российские туристы достаточно слабо интересуются даже более знакомыми экзотическими странами Африки. Дмитрий Арутюнов, генеральный директор компании «АРТ-ТУР», согласен с коллегой из KMP Group, он также считает, что заполнять рейсы будут в большинстве своем жители Эфиопии, приезжающие в Россию по всякого рода делам. При этом эксперт не исключает, что Эфиопия может стать пусть не массово, но востребована и на российском рынке, ведь этой многогранной африканской стране есть чем удивить туристов. «Если к популяризации направления на российском рынке подключится и национальный офис по туризму, то успех более чем возможен», – полагает Дмитрий Арутюнов. В свою очередь, Лада Попело, гендиректор компании «Карибский Клуб», считает, что «прямые рейсы могут дать толчок развитию направления, количество туристов возрастет. Тем более что Эфиопия очень интересная и дружественная России страна. Здесь можно выстроить удивительную экскурсионную программу: это и средневековые христианские монастыри, и дохристианский храм Йеха, «родственник» пирамидам Египта и Майя, озера и водопады, горы и вулканы». /TOURBUS.RU

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