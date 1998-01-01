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Пострадавшим туристам "РоссТур" не хватило страховых выплат/ Более 340 туристов «Жемчужной реки» вылетели сегодня с Хайнаня в Москву/ МИД РФ предупредил об опасности наводнений и оползней в Таиланде

Пострадавшим туристам "РоссТур" не хватило страховых выплат

Туристы обанкротившегося Центра бронирования "РоссТур" из второго реестра страховой компании ERV смогут вернуть только половину от стоимости путевок, поскольку сумма требований превысила объем фингарантий туроператора, сообщили в страховой компании.

Как отметили в ERV, 13 декабря был закрыт второй реестр пострадавших туристов "РоссТура", за это время поступили заявки на выплату возмещения от 1432 туристов на общую сумму 62,6 млн рублей. При этом сумма фингарантий туроператора составляет 50 млн рублей.

"По первому реестру поступили заявления от 902 туристов на сумму 38,7 млн рублей. Выплаты проводились в полном объеме. По второму реестру поступили заявления от 530 туристов на сумму 23,8 млн рублей, что превысило остаток страховой суммы в 11,3 млн. Таким образом, туристы получат около половины стоимости купленного тура", — сообщили в компании.

В ERV напомнили, что в соответствии с действующим законодательством, выплата страхового возмещения не может превышать размер финансового обеспечения (страховой суммы) туроператора, установленного договором страхования – 50 млн рублей.

"После закрытия второго реестра страховая сумма исчерпана в полном объеме. Таким образом, обязательства по договору страхования, заключенному между ERV и "РоссТуром", полностью исполнены", — заключили в компании.

Более 340 туристов «Жемчужной реки» вылетели с Хайнаня в Москву

Более 340 туристов «Жемчужной реки» вылетели с Хайнаня в Москву во вторник, еще примерно 400 человек должны вернуться в Россию в среду, сообщил «Интерфаксу» директор ассоциации туроператоров по выездному туризму "Турпомощь" Александр Осауленко.

По данным "Турпомощи", туристы "Жемчужной реки" во вторник вылетели рейсом Azur Air во "Внуково" в 12.35 местного времени. Прилет запланирован в 18.46 (мск).

По словам г-на Осауленко, вывоз туристов, запланированный на среду, 19 декабря, немного затягивается, поскольку один из рейсов остается под вопросом.

«Рейс с Хайнаня до Москвы (Домодедово) состоится, а рейс авиакомпании «Аврора» до Хабаровска пока китайские власти не подтверждают», — добавил он.

Напомним, что Ростуризм 12 декабря объявил об исключении обоих юрлиц туроператора "Жемчужная река", "Тревел Дизайнерс" и "Геркулес Трэвел", из единого федерального реестра туроператоров из-за невозможности исполнения всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта.

После этого "Турпомощь" получила право вывозить туристов самостоятельно.

МИД РФ предупредил об опасности наводнений и оползней в Таиланде

Из-за обильных осадков в южных провинциях Таиланда возможны наводнения и оползни, сообщает во вторник ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ).

«Вследствие продолжающихся обильных осадков на юге страны в провинциях Пхатталунг, Сонгкхла, Паттани и Яла есть опасность наводнений и оползней и затруднено транспортное сообщение. Возможны перебои в электроснабжении», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter ДСКЦ.

Как отмечают местные СМИ, жителей и туристов в этих провинциях просят держаться подальше от побережья Сиамского залива, где волны в эти дни достигают в высоту двух метров.

/TOURBUS.RU