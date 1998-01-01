ЦИФРА НЕДЕЛИ: За год по рекам и каналам Петербурга проплыли 3,5 млн туристов

По словам руководителя Ассоциации владельцев пассажирских судов Петербурга Владимира Родионова, в течение минувшей навигации по рекам и каналам города удалось перевезти около 3,5 млн человек. Об этом он заявил на состоявшейся на днях встрече с журналистами.

«Только участниками нашей ассоциации, объединяющей до 85% флота (из используемых 221 пассажирского судна 188 работают в ее составе) в течение года перевезено около 2,99 млн пассажиров, - заявил он. – С учетом наличия других перевозчиков можно с уверенностью говорить о том, что в целом по Петербургу объем перевезенных пассажиров вплотную приблизился к 3,5 млн».

При этом показатель стал безусловным рекордом, поскольку ранее он практически никогда не превышал уровень в 2 млн человек, а минувшим летом и вовсе оказался равен примерно 1,8 млн пассажиров. Однако этим летом только по внутренним рекам и каналам Питера было перевезено не менее 1,6 млн человек, а остальные катались по Неве и Финскому заливу как на обычных, так и скоростных судах.

По мнению Владимира Родионова, главными причинами рекорда, превзойти который теперь будет трудно, стали отличная погода, державшаяся с мая по сентябрь, а также наплыв туристов во время Чемпионата мира по футболу.

Вместе с тем коллеги эксперта в оценках результатов навигации менее оптимистичны. Соглашаясь с тем, что теплое лето, отсутствие дождей и приезд большого числа болельщиков увеличили количество потенциальных пассажиров, генеральный директор компании «Аква-Экскурс» Владимир Филиппов констатирует: снижение спроса со стороны «групповых» гостей во время ЧМ-2018 составило 15-20%. «В результате его, конечно, компенсировали самостоятельные туристы, - замечает он. – Но факт налицо: многие организованные путешественники предпочли в Петербург в период большого спортивного соревнования не ехать, перенеся визиты на более поздний период».

Согласны с ним и коллеги. В частности, генеральный директор ООО «Единый центр водного туризма» (ЕЦВТ) Юлия Беленовская полагает, что общее количество пассажиров на экскурсиях по рекам и каналам Петербурга в сезоне 2018-го возросло только на 9% (по сравнению с прошлым годом). А генеральный директор «Нордшип» Дмитрий Чижов хотя и отмечает, что «удивительно хорошая для Петербурга погода, стоявшая в течение длительного времени, а также приезд большого числа болельщиков, активно пользовавшихся услугами речников, позволили провести сезон удачно», считает правильным называть рост объемов на уровне 15-20%.

/TOURBUS.RU

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