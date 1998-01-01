Новости Coral Travel окончательно отказался от Гамбии Эксперты обсуждают причины уже второго за сезон сообщения о прекращении первой российской программы чартерных полетов на западноафриканское побережье

С сегодняшнего дня туроператор Coral Travel прекратил формирование туров на основе собственной чартерной перевозки в Гамбию. «Полетная программа снята из-за недостаточной загрузки рейсов», – сообщает пресс-служба Coral Travel. По информации АТОР, в компании пояснили, что рейсы отменяются с 24 декабря 2018 г. В качестве альтернативы туристам, которые уже оплатили тур в Гамбию, будет предложено перебронирование тура на любое из 38 направлений Coral Travel, пояснили в компании. Напомним, что туроператор Coral Travel открыл продажу групповых путевок в Гамбию – маленькую и очень бедную страну на Западе Африки, имеющую выход к Атлантике, – на базе чартерной перевозки авиакомпании Royal Flight 30 сентября. Предполагалось, что рейсы из Москвы будут выполняться раз в 10–11 дней до 28 марта. Ценник на путевку стартовал от 110 тыс. на двоих. По информации оператора, первый рейс в Гамбию был заполнен на 100%, востребованность последующих рейсов также была хорошей. В октябре оператор, по его словам, перевез по направлению около тысячи туристов. Однако 7 ноября неожиданно было сообщено о прекращении программы. Объясняя причины прекращения программы, Марина Макаркова, руководитель отдела по связям с общественностью Coral Travel, заявила, что «с середины ноября летать в Гамбию стало невыгодно, но программу можно было сохранить». «Вылеты пришлось отменить из-за того, что с января авиационные власти страны ввели новый аэропортовый сбор в размере 40 долларов с человека», – пояснила г-жа Макаркова. При этом уже вечером 8 ноября туры в Гамбию с прямой чартерной перевозкой на рейсах Royal Flight вновь появились в системах бронирования компаний Coral Travel и Sunmar, - сообщила АТОР. «Мы убрали Гамбию из системы бронирования, и выяснилось, что спрос больше, чем мы ожидали. К тому же поступила информация о том, что авиационные власти страны после переговоров с авиакомпаниями, в том числе и европейскими, готовы отменить новый аэропортовый сбор», – пояснили в компании. И вот теперь программа вновь свернута – похоже, уже окончательно. Причем произошло это в преддверии высокого новогоднего периода. Это говорит о том, что спрос на туры в африканскую страну действительно оказался невелик. Как отметил ранее в беседе с нами Алексан Мкртчян, генеральный директор сети агентств «Розовый слон», «комментировать действия другой компании я не могу. Но, на мой взгляд, решение отменить перелеты в Гамбию было правильным. Дело в том, что это направление неизвестно путешественникам и немногие турагенты будут его предлагать. Скорее всего, если турист попросит подобрать отдых на море, то ему предложат ОАЭ, Таиланд, Доминикану или Кубу – самые популярные и известные места для пляжного отдыха на рынке, если говорить об определенной ценовой категории. Гамбию клиенту предложат в самую последнюю очередь, и не потому, что место плохое, а просто из-за небольшого объема информации и знаний о направлении. А вероятность того, что клиент целенаправленно запросит именно тур в Гамбию, ничтожна, не более долей процента. Большинство даже не знает, в какой части Африки расположена эта страна. Что же нужно делать? Нужно активно рекламировать направление на рынке и образовывать специалистов. Рекламная кампания будет дорогостоящей, по моим подсчетам, три месяца активной рекламы, куда входит интернет, телевидение и наружная реклама, обойдутся примерно в $1 млн. Деньги огромные, но и направление недешевое. Тур в Гамбию на 10 дней на двоих стоит минимум 100 тыс. рублей, за эти деньги можно отдохнуть вдвоем в одном из самых дорогих отелей в ОАЭ». В то же время отметим, что, по данным Совета по туризму Гамбии, здесь ждут рекордного зимнего сезона. С января по сентябрь 2018 года иностранные авиакомпании привезли в страну более 131,6 тыс. туристов. За аналогичный период прошлого года – лишь 99,6 тыс. туристов. Этой зимой местный аэропорт будет принимать 57 рейсов еженедельно вместо 50 год назад. Например, впервые в Гамбию будет летать голландское подразделение Thomas Cook. Практически вдвое увеличивает объем и туроператор Thomas Cook Scandinavia – с 9 тыс. мест за сезон до 17 тыс. /TOURBUS.RU

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