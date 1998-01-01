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«Один пояс и один путь»: три крупнейших города дельты Жемчужной реки стали единым целым

Новый туристический проект, связавший Гонконг, Чжухай и Макао, представили в ходе прошедшей в Гонконге Первой международной туристической конференции

12-13 декабря в специальном административном регионе (САР) КНР Гонконге состоялась Первая международная туристическая конференция, в рамках которой представители власти САР рассказали о результатах проекта «Один пояс и один путь», его влиянии на увеличение туристического потока, а также пояснили, каким образом в этот проект вписывается открытие моста Гонконг – Чжухай – Макао.

Напомним, основные задачи проекта «Один пояс и один путь» заключаются в расширении межконтинентальных торговых потоков с государствами, расположенными на транспортных евразийских маршрутах.

В 2014 году идея «Один пояс и один путь» была названа ключевым элементом внешнеполитического курса КНР, чуть позже в 2018 году в рамках форума стран АСЕАН было заявлено о необходимости ускорить интеграцию проекта «Один пояс и один путь» в туристический рынок.

В ходе пленарной сессии в рамках конференции Кэрри Лам, глава администрации САР, заявила: «Я искренне верю в то, что самобытность Гонконга является залогом его успеха. У нас есть все необходимое для успешной интеграции в концепцию «Один пояс и один путь», а также развития туристического потенциала региона дельты Жемчужной реки».

Далее спикер обозначила четыре ключевых аспекта реализуемой стратегии: увеличение международного туристического потока, создание универсального туристического продукта, развитие культурно-познавательного туризма, а также повышение качества сервиса.

По словам г-жи Лам, открытие нового участка высокоскоростной железной дороги Гуанчжоу – Шэньчжэнь – Гонконг, моста Гонконг – Чжухай – Макао, а также контрольно-пропускного пункта Хунг Юен Вай не только поможет увеличить туристический поток, но и сделает Гонконг главным международным туристическим портом в дельте Жемчужной реки.

Со своей стороны, г-н Ю Цунь, министр культуры и туризма Китая, подтвердил важную роль Гонконга в развитии внутреннего и международного туризма в регионе.

В дополнение к мнению других спикеров, Алексис Там, секретарь по социальным вопросам и культуре САР Макао, подчеркнул, что регион Макао намерен совместно с Гонконгом и провинцией Гуандун активно продвигать и развивать туризм в дельте реки.

Энтони Лау, исполнительный директор Совета по туризму Гонконга, в завершение заседания отметил, что города, расположенные в дельте Жемчужной, должны и будут сотрудничать ради совместного процветания.

Напомним, в октябре этого года состоялась торжественная церемония открытия самого длинного в мире моста Гонконг – Чжухай – Макао. Конструкция моста представляет собой сложный комплекс мостов и тоннелей, соединяющих между собой три города.

В декабре 2009 года корпорация China Communications Construction начала строительство моста и завершила все строительные работы летом 2017 года. Полностью в эксплуатацию мост был введен 23 октября 2018 года.

Протяженность основной части моста – 29,6 км, длина подводного тоннеля – 6,7 км. По словам представителей строительной корпорации, конструкция моста настолько крепка, что без труда выдержит природные катаклизмы, как известно, в Гонконге достаточно часто случаются тайфуны, землетрясения. Интересно отметить, что реновация моста запланирована только через 120 лет.

Особой гордостью инженеров является У-образная форма моста, благодаря которой удалось в несколько раз сократить время путешествия между Гонконгом и Чжухаем.

Ожидается, что к 2029 году по этому мосту будет проезжать около 29 тысяч транспортных средств и более 120 тысяч пассажиров за день.

Путешествие из Гонконга в Макао или Чжухай по новому мосту обойдется туристу в среднем около двухсот гонконгских долларов ($25), дорога со всеми пересадками и сменой автобусов может занять от 1,5 до 2,5 часов.

/TOURBUS.RU