Новости Аэропорт финской столицы заканчивает год новым рекордом В следующем году у наших туристов появятся новые возможности для удобных стыковочных полетов через аэропорт Вантаа

В середине декабря 2018 года, впервые в свой истории, аэропорт Хельсинки – Вантаа превысил показатель пассажиропотока в 20 млн человек. Однако до конца этого года результат будет еще большим: ожидается, что к концу 2018-го Вантаа обслужит более 21 млн пассажиров, - сообщает наш петербургский корреспондент. Как сообщила Мари Леппанен, представитель пресс-службы обслуживающей аэропорты Финляндии компании Finavia, «достижение объемов в 20 млн человек является кульминацией беспрецедентного роста пассажиропотока за последние несколько лет». По ее словам, «программа развития аэропорта, бюджет которой составляет миллиард евро, помогает ему подготовиться к обслуживанию 30 млн пассажиров в год». (СНЯТЬ КУРСИВ) В свою очередь, директор сети аэропортов Finavia Йоне Сунделин констатирует, что «количество пассажиров в Вантаа росло быстрее, чем мы прогнозировали несколько лет назад». «Ранее мы рассчитывали достичь показателя в 20 млн пассажиров только в 2020 году, – подчеркнул он. - Однако этой отметки удалось достичь уже в этом году».



Что касается распределения пассажиропотока, то из стран, не входящих в ЕС, наибольшее число пассажиров с начала года было зафиксировано в Вантаа из Норвегии (49,7 тыс. человек), а россияне заняли второе место с показателем в 44,2 тыс. При этом у россиян есть все возможности для выхода на первое место: с 31 марта 2019 года авиакомпания Finnair вводит дополнительные рейсы на маршрутах Хельсинки - Москва и Хельсинки - Петербург, которые будут выполняться 100-местными самолетами Embraer 190. При этом из Хельсинки в Москву новый рейс будет вылетать в 11:10, а из Москвы в Хельсинки – в 13:35, а из финской столицы в Петербург дополнительные рейсы будут отправляться с понедельника по субботу в 11:50 и в воскресенье - в 12:25, а вылетать из города на Неве - в 13:35 и 14:10 соответственно. Ввод этих рейсов позволит увеличить общее количество еженедельных перелетов Finnair в Петербург до 27 в неделю, а в Москву - до 28. Причем дополнительные рейсы в первую очередь «заточены» на туристов, поскольку утренний и вечерний прекрасно стыкуются с европейскими направлениями авиакомпании, а два дневных - с североамериканскими и азиатскими маршрутами. Стоит напомнить, что Finnair последовательно расширяет свою полетную программу в России. Так, в апреле 2018 года был введен третий ежедневный рейс Хельсинки - Москва, который позволил увеличить количество кресел более чем на 30%, а турбовинтовой 70-местный ATR-72 на маршруте Хельсинки - Петербург был заменен на более комфортные и вместительные Embraer 190 и Airbus 319, что также увеличило число кресел на 40%. «Мы рады дальнейшему расширению возможностей для путешествий из Москвы и Петербурга, которое продиктовано возросшим спросом, - говорит Юха Ярвинен, коммерческий директор Finnair. - Россия по-прежнему входит в число ключевых рынков Finnair: в следующем году мы будем отмечать 55-летний юбилей рейса в Петербург». Как подчеркнула глава представительства Finnair в России Мария Ануфриева, «мы рассчитываем на увеличение пассажиропотока на российских маршрутах». «Решение о вводе дополнительного рейса на маршруте Хельсинки - Москва и увеличение числа кресел на маршруте Хельсинки - Петербург полностью себя оправдало, – констатировала она. - Поэтому мы запускаем еще по одному рейсу в Москву и Петербург: таким образом, общее количество вылетов достигнет четырех в день из каждого города, что позволит обеспечить пассажирам удобные стыковки по всей маршрутной сети Finnair». /TOURBUS.RU

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