Новости Столичный регион Франции представил множество туристических открытий Презентация туристических новинок центрального французского региона Иль-ле-Франс прошла в московском отеле «Метрополь»

В московском отеле «Метрополь» прошла весьма представительная (16 институций, непосредственно связанных с туризмом) презентация французского региона Иль-ле-Франс, сердцем которого является Париж. Это самый небольшой из исторических регионов Франции, но при этом наиболее населённый и насыщенный историко-культурными памятниками. «Нас порадовала туристическая статистика прошлого года, - рассказала менеджер по продвижению туристического департамента Парижского региона Сильви Легар. - Парижский регион посетило более 48 млн. туристов, из них 20, 6 млн. - иностранцы. Турпоток их России составил, по данным местного Совета по туризму, 302 тыс. чел., проведших в отелях Иль-де-Франса 1 774 тыс. ночей — в среднем по 5,9 на человека. Их расходы составили 255 млн евро, или по 843 евро на человека. Очень показательно, что 92,3% поездок — это неорганизованные туристы». За первые восемь месяцев 2018 года количество туристов из России составило 197 315 чел. (+13, 5% к тому же периоду 2017 года) И практически каждый из них на более или длительный срок приезжает в Париж, порадовавший их в минувшем году разнообразными туристическими новинками. Стали пешеходными некоторые набережные Сены, по которым проложен 6-километровый маршрут. Завершена реконструкция площади Республики и торгового комплекса Forum de Halles (150 магазинов). В предместье Булонь-Бийянкур, на острове Сеген открыт комплекс «Музыкальная Сена» - уникальная сценическая площадка, на которой спокойно соседствуют все музыкальные жанры — от оперы и джаза до рока и рэпа; Завершается реставрация Террасы Трокадеро. К недавно открывшимся музеям Ива Сен-Лорана, Фонда Луи Виттон, к фонду поддержки современного искусства Lafayette Anticipation в квартале Маре (март 2018), к Фонду Аньес, созданному для экспонирования частного собрания современного искусства, к «Ателье Люмьер», первому в Париже центру цифрового искусства с иммерсивной экспозицией, посвященной Густаву Климту, в начале будущего года присоединится Музей Фонда современного искусства Франсуа Пино — он откроется в отреставрированном на частные пожертвования и арендованным на 50 лет здании Биржи в районе Les Halles. Одно из самых ярких событий парижского выставочного календаря — открывшаяся 23 ноября в Grand Palais большая выставки, посвящённая Майклу Джексону. К бесчисленным парижским гостиницам добавятся плавучий отель OFF Paris Seine 4* (58 номеров) в районе моста Аустерлиц, первый отель M.O.B. «Maimonide of Brooklyn» с концептуальным дизайном(120 номеров), первый в Париже отель бренда «Окко» у Севрских ворот. В отель уровня 5* на 72 номера со спа-центром Givenchy и бутиком превратился и построенный в 1969 году универмаг Samaritaine. К 2020 году гостиничный фонд столицы Франции вырастет на 12 тыс. номеров. К уже существующим отелям люксового сегмента добвились реновированные Fauchon 5* (54 номера) и находящаяся накануне получения статуса палас-отеля Lutetia (193 номера). В 2010 году французская кухня получил статус «Нематериального культурного наследия» ЮНЕСКО. Из существовавших в 2018 году 104 ресторанов со звездами 10 уровня 3* находились в Парижском регионе. В новом сезоне к ним добавятся яхта «Ducasse sur Seine» для специальных гастрономических круизов, поварская школа Ритц Эскофье и поварская школа кампуса «Cordon bleu». Кроме того, новинкой сезона станут сырные мастер-классы в сыроварне с баром Paroles de fromager в районе площади Республики. «Стоимость дегустационной тарелки с пятью образцами сыров и пояснениями специалиста стоят 18 евро, - рассказал владелец заведения Пьер Бриссон, - время дегустации — не ограничено». К услугам деловых люлей — новые комплексы «Павильон Вандом» от «Потель & Шабо» на Вандомской площади, вмещающий до 1500 человек и «Шато Ферьер» на востоке Парижа. Для любителей шопинга, помимо Forum de Halle, в «Cite de science» Vill’ up, откроются торгово-досуговый центр площадью 24 тыс м2, и — после реконструкции — известный продовольственный магазин деликатесов класса люкс «Hediard». В окрестностях Парижа вновь открыты для посещения вилла «Савой» в Пуасси, построенная в 1930 году Ле Корбюзье, музей Ван Гога в Овер-сюр-Уаз и усадьба Гюстава Кайботта Йер. Кроме хорошо известных и посещаемых объектов туристического показа — таких как дворцы Фонтенбло и Во-ле-Виконт, в Иль-де-Франс есть достопримечательности, российским туристов практически не известные. К таким, без сомнения, относится и находящийся в Шампани небольшой городок Провен. «Это древний город на холме, до сих пор окружённый средневековыми стенами, - рассказал представитель туристической организации Провена Жан-Франсуа Робен. - В XIII веке он был местом проведения ежегодной и самой крупной не только в Шампани, но и во всей Франции ярмарки и население города было в то время раз в семь-восемь больше, чем в наши дни» . /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 По тексту:



Подписка