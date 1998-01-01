Новости Обязательная классификация отелей откладывается, а гостиничные «звезды» могут дополнить «ключами» РСТ и юридическая компания «Персона Грата» прокомментировали дальнейшие изменения в законодательстве сферы гостеприимства

Положение о классификации гостиниц будет доработано и принято позже, - сообщает РСТ. Об этом заявил заместитель министра экономического развития Сергей Галкин, курирующий туристическую отрасль. По его словам, в нынешнем виде проект постановления значительно повысит нагрузку на отрасль, ухудшит условия для потребителей и ведения предпринимательской деятельности. При этом, так как, согласно закону, предоставление гостиничных услуг без свидетельства о присвоении определенной категории с 1 июля 2019 года будет запрещено и повлечет за собой административную ответственность для гостиниц, имеющих более 50 номеров, министерство предложило перенести введение административной ответственности для владельцев отелей за работу без присвоения категории на год, до 1 июля 2020 года. Таким образом, как заметил г-н Ламшин, Минэкономразвития услышало и учло те замечания по постановлению, с которыми выступали представители бизнеса. Как напоминает РСТ, закон, который устанавливает обязательную классификацию гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей с присвоением определенной категории, был принят в феврале 2018 года и вступает в силу с 1 января 2019 года. Правительство до начала будущего года должно было утвердить и положение о порядке классификации. Этим занималось Минкультуры. 4 декабря проект этого документа был размещен для обсуждения на портале нормативных актов правительства. По словам президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергея Шпилько, 7 декабря на совещании в Минэкономразвития, в ведение которого в начале сентября был передан туризм, некоторые положения постановления подверглись резкой критике представителей бизнеса и отраслевых организаций, в том числе – требование независимой обязательной и платной оценки персонала гостиниц в Центрах оценки квалификации. Включенное как условие для получения отелем категории оно стало бы серьезным финансовым обременением для отелей. Против него выступили Российская гостиничная ассоциация (РГА), РСТ, компания Hilton, Ассоциация малых отелей. В частности, по словам представителя сети Hilton, это первая в столетней истории сети попытка внешней оценки квалификации ее персонала. Есть немало и других требований в нынешней редакции постановления, которые делают обязательную классификацию для гостиничного бизнеса обременительной организационно и финансово. В то же время, как сообщило на своем портале юридическое агентство «Персона Грата», , в России может появиться еще одна классификация коллективных средств размещения - отелей, гостевых домов и хостелов. Проект постановления правительства, в котором подробно перечислены характеристики всех подобных объектов, Минэкономразвития опубликовало для общественного обсуждения. В дополнение к "системе звезд", по которой оценивают отели, этот документ вводит "систему ключей" и "систему классификации хостелов". По первой будут оценивать акватели (гостиницы на воде, расположившиеся в изъятых из эксплуатации судах), гостевые дома, турбазы и квартирные отели. Им, по аналогии со звездами, присвоят от одного до трех "ключей" в зависимости от уровня сервиса. Один "ключ" - самая низкая оценка, три - самая высокая. Вторая из новых систем оценки вводит три категории хостелов - "максимум", "комфорт" и "стандарт". Хостелы, претендующие на категорию "максимум", должны принимать гостей круглосуточно. Им следует иметь междугородный и международный телефон, интернет-терминал в холле, Wi-Fi и телевизоры с кабельными каналами в номерах, индивидуальные сейфовые ячейки для ценностей. Не менее половины площади в таких хостелах должно быть отведено под холлы, столовые и зоны отдыха. Более того, им предписывается иметь буфет или ресторан, а вот наличие общей кухни вариативно. Между тем эксперты отрасли считают, что документ требует доработки, отмечается на сайте «Персона Грата». Так, Галина Дехтярь, профессор Института отраслевого менеджмента РАНХиГС, опасается, что введение "ключей" и "звезд" запутает потребителей, представителей турбизнеса и экспертов по классификации. /TOURBUS.RU

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