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На острове Хайнань остаются около 800 клиентов "Жемчужной реки"/ Российские туристы пострадали в ДТП в Швейцарии/ Через 4 года во Внуково появится метро

На острове Хайнань остаются около 800 клиентов "Жемчужной реки"

«В период с 11 по 16 декабря 2018 года ассоциацией "Турпомощь" с острова Хайнань на территорию России было экстренно эвакуировано 1974 туриста туроператора "Тревел Дизайнерс" ("Жемчужная река")», — сообщили в "Турпомощи".

Рейсы осуществлялись в несколько городов: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Самара, Челябинск, Хабаровск.

"В настоящее время на острове Хайнань еще остаются около 800 человек. Запланировано три вывозных рейса – два в Москву и один в Хабаровск. Также планируется вывоз туристов во Владивосток и Хабаровск на блоках мест компании "Русь-Тур", — уточнили в ассоциации.

На прошлой неделе Ростуризм объявил об исключении обоих юрлиц туроператора "Жемчужная река", "Тревел Дизайнерс" и "Геркулес Трэвел" из единого федерального реестра туроператоров из-за невозможности исполнения всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта.

Ранее авиакомпания "ИрАэро" заявила, что не будет вывозить клиентов "Жемчужной реки" с Хайнаня из-за долга туроператора за выполненные рейсы в размере $2,3 млн.

Российские туристы пострадали в ДТП в Швейцарии

Попавшие в ДТП в Швейцарии россияне путешествовали самостоятельно на рейсовом автобусе, трое из них находятся в состоянии средней тяжести, сообщили в воскресенье в пресс-службе Ростуризма.

«По предварительным данным, у троих состояние средней тяжести, остальные проходят обследование, но, вероятно, сильно не пострадали. Наличие медицинской страховки является обязательным условием въезда на территорию стран Шенгенского соглашения», — рассказали в пресс-службе со ссылкой на данные департамента «Ситуационно-кризисный центр» МИД РФ.

По данным ДСКЦ, автобус был рейсовый. «Россияне ехали в Дюссельдорф самостоятельно, а не в рамках организованной турпоездки», — сообщили в пресс-службе Ростуризма.

Ранее сообщалось, что рано утром в воскресенье автобус, направлявшийся из итальянской Генуи в Дюссельдорф, попал в ДТП под Цюрихом. Одна женщина погибла, 44 пассажира пострадали. Среди раненых — водитель. Все пострадавшие направлены в больницы, среди них, по данным российского посольства, десять граждан России.

Точные причины катастрофы пока неизвестны. Автобус занесло на скользкой дороге, и он врезался в стену. Утром в некоторых районах Швейцарии выпал снег и был гололед.

Как сообщают швейцарские СМИ, автобус принадлежал местному филиалу немецкой транспортной компании Flixbus, которая осуществляет недорогие автобусные перевозки по Европе.

Через 4 года во Внуково появится метро

Строительство участка метро во Внуково может быть завершено до конца 2022 года, заявил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Мы утвердили маршрут нового участка Калининско-Солнцевской линии метро до Внуково с размещением двух дополнительных станций", — сказал г-н Хуснуллин.

По его словам, одну из станций с рабочим названием "Пыхтино" планируется разместить на Боровском шоссе, а вторую станцию — непосредственно во Внуково. "По нашим оценкам, работы по строительству дополнительного участка желтой линии могут быть завершены к 2023 году", — добавил заммэра.

Он подчеркнул, что этот участок важен не только для авиатранспортного обслуживания аэропорта, но и для всего района. "К аэропорту и так подходят железнодорожные линии, его обслуживание сегодня на достаточно хорошем уровне. Станции метро нужны будут не только пассажирам аэропорта, но и жителям всего района", — добавил глава стройкомплекса.

Протяженность нового участка составит около 5,2 км. Новый участок планируется построить от технических тупиков станции метро "Рассказовка" Калининско-Солнцевской линии.

/TOURBUS.RU



