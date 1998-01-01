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AZUR air исполнилось четыре года

За время работы компания перевезла более 12 млн пассажиров, выполнив более 60 тыс. рейсов

Авиакомпания AZUR аir отмечает четыре года с момента начала работы на российском авиатранспортном рынке. Напомним, первый рейс перевозчик выполнил 17 декабря 2014 года по маршруту Москва – Шарм-эль-Шейх. За время работы компания перевезла более 12 млн пассажиров, выполнив более 60 тыс. рейсов.

Четвертую годовщину авиакомпания встречает в качестве лидера рынка чартерных пассажирских авиаперевозок. По итогам 11 месяцев 2018 года перевезено 4,04 млн пассажиров, пассажирооборот составил 17,5 млн пассажиро-километров.

AZUR air стабильно занимает восьмое место в отрасли по количеству перевезенных пассажиров и пятое место по объему выполненного пассажирооборота. По итогам 11 месяцев 2018 года компания занимает лидирующее положение в отрасли по загрузке кресел.

«Прошедший год стал знаковым для авиакомпании: в частности, начата эксплуатация нового для AZUR air типа воздушного судна Boeing 777-300ER, который стал флагманом авиакомпании», — говорит генеральный директор авиакомпании AZUR air Юрий Федорович Стогний.

«Авиакомпания также стала первым российским эксплуатантом воздушных судов типа Boeing737-900ER. В 2018 году начата активная работа по регистрации самолетов в российском реестре: одно из воздушных судов Boeing 767-300 получило регистрационный номер RA-73030. AZUR air намерена продолжать программу перевода флота в российский государственный реестр и в 2019 году», - добавил он.

Еще одна важная веха в развитии компании — смена аэропорта базирования в Москве на международный аэропорт Внуково. Это принесло пассажирам авиакомпании дополнительные удобства в связи с высокой транспортной доступностью Внуково, а также открыло новые трансферные возможности.

Сегодня флот AZUR air состоит из 24 воздушных судов: девяти Boeing 767-300, восьми Boeing 757-200, пяти Boeing 737-800, одного Boeing 737-900 и одного Boeing 777-300ER. На следующий год запланировано активное увеличение парка, что позволит компании нарастить производственные показатели и укрепить свои позиции на российском рынке авиаперевозок.

Напомним, что AZUR air – динамично развивающаяся российская авиакомпания, является одним из крупнейших чартерных перевозчиков в стране. Первый полет под этим брендом состоялся в декабре 2014 года. AZUR air выполняет перевозки по международным направлениям, обеспечивая потребности крупнейших российских туроператоров. Парк состоит из двадцати пяти воздушных судов, в том числе восьми Boeing 757-200, девяти Boeing 767-300, шести Boeing 737-800, одного Boeing 737-900 и одного Boeing 777-300. В течение года AZUR air осуществляет рейсы из сорока городов России по двадцати девяти международным туристическим направлениям.

Является авиакомпанией года в номинации «Чартерные перевозки» и дипломантом в номинации «Международные перевозки» Национальной отраслевой премии «Крылья России». Входит в 500 крупнейших компаний России по версии рейтинга РБК.

/TOURBUS.RU