Новости Застрахованные туристы встретят Новый год в Турции, Грузии и Италии CК «АльфаСтрахование» предоставила нашему порталу анализ направлений, по которым отправятся за границу в период предстоящих зимних праздников клиенты компании

Российские туристы, оформляющие международные страховые полисы, выбирают на новогодние каникулы 2018-2019 гг. Турцию, Грузию, Израиль и Италию, сообщили нам пресс-службе компании «АльфаСтрахование». Компания составила рейтинг самых востребованных стран среди россиян, которые поедут за границу на новогодние праздники (с 21 декабря 2018 г. по 13 января 2019 г.). Наиболее популярными странами среди клиентов компании стали Турция (8,08% от проданных полисов ВЗР), Грузия (5,04%), ОАЭ (3,02%), Израиль (2,10%), Италия (2,05%). Далее следуют Англия (2,01%), Германия (2%), Таиланд (1,95%), замыкают десятку Армения (1%) и Кипр (0,9%). «В этом году популярностью на новогодние праздники пользуются направления с не очень высокой ценой авиабилетов, плюс те, где не нужна виза, или режим ее получения упрощен, - говорит Кирилл Тихонов, руководитель управления партнерских онлайн-продаж АО «АльфаСтрахование». – По нашим данным, в зарубежные поездки отправятся 48% клиентов, купивших медицинские полисы страхования путешествующих». Такой полис покрывает медико-транспортные, медицинские расходы, стоматологическую помощь, транспортные расходы (эвакуация детей, возвращение после длительной госпитализации). Защиту можно расширить за счет покрытия таких расходов, как потеря или хищение документов, получение юридической помощи, задержка рейса. Турист может застраховать багаж, личное и недвижимое имущество на время своего отсутствия, гражданскую ответственность, приобрести страховку от невыезда. Страховые полисы, защищающие от отмены поездки, чаще всего приобретают туристы, выезжающие в «визовые» страны, а также путешествующие с маленькими детьми или пожилыми родственниками. Для дополнительной защиты своей жизни и здоровья турист может приобрести также страховку от несчастного случая. Она отличается от медицинской тем, что страховщик не оплачивает лечение клиента, а предоставляет ему компенсацию, при этом ее размер от стоимости лечения не зависит. Недавно «АльфаСтрахование» обновила программы страхования путешествующих. Клиенты туристических компаний и самостоятельные путешественники могут застраховаться от отмены поездки, и им будут компенсированы затраты при отмене или изменении сроков пребывания за границей по причине отказа в выдаче визы, неожиданной травмы, болезни путешественника или его родственников, повреждения имущества при пожаре, затоплении или стихийном бедствии, призыва в армию или по причине участия в судебном процессе, и даже в случае смерти клиента. Компенсация покроет расходы на билет, отель, консульский сбор и стоимость оформления въездной визы. Самые популярные направления у россиян на новогодних каникулах 2018-2019 гг.: № Страна Доля 1 Турция 8,08% 2 Грузия 5,04% 3 ОАЭ 3,02% 4 Израиль 2,10% 5 Италия 2,05% 6 Англия 2,01% 7 Германия 2,00% 8 Таиланд 1,95% 9 Армения 1,00% 10 Кипр 0,90% 11 США 0,85% 12 Чехия 0,80% 13 Болгария 0,77% 14 Китай 0,72% 15 Сербия 0,70% /TOURBUS.RU

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