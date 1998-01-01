Новости Международный конгресс-выставка Global Education пройдет в Москве в 12-й раз В мероприятии примут участие руководители органов управления в сфере образования, руководители профессиональных образовательных организаций и международные эксперты

18-19 декабря 2018 г. в конференц-залах «Президент-отеля» состоится XII Международный конгресс-выставка «Global Education - Образование без границ». Целью проведения мероприятия является совершенствование и стимулирование развития уровня среднего профессионального образования. Задачи проекта: выявление успешного опыта по осуществлению проектов по взаимодействию с работодателями; совершенствование процесса дополнительного профессионального и непрерывного образования; повышение внимания к успешным региональным программам модернизации системы профобразования в субъектах РФ; привлечение внимания к развитию движения World Skills. В рамках двухдневной программы Конгресса-выставки будут обсуждаться вопросы развития среднего профессионального образования и непрерывного образования в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование». В мероприятии примут участие руководители органов управления в сфере образования, руководители профессиональных образовательных организаций, международные эксперты в системе профессионального образования, всего более 600 человек. Для участия необходимо зарегистрироваться на официальном портале мероприятия: www.globaledu.ru. ополнительную информацию можно получить по тел. (495)961-11-99, контактное лицо: Зибарова Ольга Анзоровна (o.zibarova@concordgroup.ru). Оператор мероприятия – «КонкордБизнесСервис».

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