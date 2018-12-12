Новости «Жемчужная река» - развитие событий «ИнАэро» заканчивает сегодня вывоз из Китая туристов, имеющих обратные билеты/ Около тысячи туристов вылетят домой за счет фондов «Турпомощи» тремя дополнительными рейсами с AZUR air и Pegas Fly/ Страховая компания «Орбита» начинает прием документов от пострадавших туристов

Авиакомпания "ИрАэро" сегодня завершит вывоз из Китая туристов "Жемчужной реки" с билетами на руках, остальных туристов вывезет "Турпомощь", сообщил сегодня "Интерфаксу" заместитель гендиректора по общим вопросам перевозчика Сергей Крупнов. "В пятницу, 14 декабря, авиакомпания "ИрАэро" авиарейсом Хайкоу — Москва (Домодедово) заканчивает вывоз пассажиров, имеющих действительные авиабилеты (не ваучеры или маршрут-квитанции), оформленные на рейсы авиакомпании "ИрАэро". Через Москву авиакомпания доставит 38 человек до Хабаровска и 73 человека — до Челябинска", — сказал он. Г-н Крупнов уточнил, что за все время выполнения вывозных авиарейсов "ИрАэро" перевезла 1222 туриста "Жемчужной реки", из которых на рейсы авиакомпании имели билеты 1046 человек. "Дальнейший вывоз туристов из Хайкоу будет осуществляться "Турпомощью" самостоятельно", — добавил собеседник. В то же время пресс-служба Ростуризма сегодня сообщила, что три рейса авиакомпаний AZUR air и Pegas Fly, оплаченные из фондов «Турпомощи», будут выполнены с 14 по 16 декабря. "Будут выполнены дополнительные вывозные рейсы AZUR air из аэропорта Санья в Москву с вылетом 14 декабря (3:45 15 декабря по местному времени) и 16 декабря, которыми будет эвакуировано суммарно 668 туристов, а также рейс Pegas Fly по тому же маршруту, который вылетит 16 декабря и вывезет еще 290 туристов", — сообщили в пресс-службе. Пресс-служба также сообщила, что почти 1168 клиентов "Жемчужной реки" из Казани, Уфы, Самары и Санкт-Петербурга уже вернулись с острова Хайнань в Россию с 12 по 14 декабря, при этом власти Китая в срочном порядке выделили для вывозных рейсов дополнительные слоты в аэропортах. Также, по данным пресс-службы, прибывшие ранее на остров представители Ростуризма встретились с заместителем руководителя комитета по туризму провинции Хайнань Ван Лимином. По данным ведомства, китайская сторона подтвердила готовность участвовать в решении всех вопросов. "Необходимые указания отельерам Хайнаня относительно размещения и питания задержавшихся российских туристов без взимания с них дополнительной оплаты туристскими властями провинции уже даны", — говорится в сообщении. При этом, как сообщил сегодня директор «Турпомощи» Александр Осауленко, которого цитирует РСТ, «самая большая проблема – списки туристов, это информация, за которой мы буквально охотимся. Чтобы рассаживать людей по рейсам, надо знать, кто из туристов уже улетел, а кто пока остается на Хайнане. Ни «Жемчужная река», ни принимающая компания нам эту информацию не давали. Тем не менее, хоть и с огромным трудом, удалось ее получить. И вчера мы несколько часов сверяли списки, определяя график вывоза людей». Также вчера страховая компания «Орбита», которая оформила финансовые гарантии двум юрлицам «Жемчужной реки» – ООО «Тревел Дизайнерс» и ООО «Геркулес Трэвел» по 10 млн рублей каждому, заявила о «начале изучения событий, имеющих признаки страховых, связанных с прекращением деятельности этих туроператоров». Страховщик запросил у туроператоров реестры заключенных договоров о реализации туристских услуг, действующих на 12.12.2018, а также другую информацию для признания этих событий страховыми случаями и установления размера ущерба. Туристы и другие заказчики турпродукта обоих операторов могут подавать в страховую компанию документы для получения выплаты страхового возмещения по договорам страхования гражданской ответственности ООО «Тревел Дизайнерс» и ООО «Геркулес Трэвел». Однако, как сообщает РСТ, на заседании наблюдательного совета 12 декабря выяснилось, что к турам на Хайнань имеет отношение только компания «Тревел Дизайнерс», а значит, на компенсации пойдет всего 10 млн рублей. При этом, по данным руководства «Жемчужной реки», туры на Хайнань, которые уже не состоятся, купили не менее пяти тысяч туристов. А по оценкам «Турпомощи», число пострадавших может достигать 10-12 тыс. человек. /TOURBUS.RU

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