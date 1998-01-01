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14 декабря
ЦИФРА НЕДЕЛИ: Индонезия не сможет принять ожидавшиеся в этом году 17 млн туристов

Эксперты комментируют влияние природных катаклизмов на снижение интереса к отдыху на индонезийских островах


Власти Индонезии не смогли достичь поставленной цели в 17 млн иностранных туристов по итогам 2018 года, причиной этому стали природные бедствия, сообщает местное издание Tempo.

Напомним, что в августе и сентябре на острове Ломбок произошла серия разрушительных землетрясений, а в октябре потерпел крушение индонезийский самолет Lion Air.

 

"Катастрофы всегда сказываются на туризме. С января по октябрь Индонезию посетило 13,24 млн гостей, в то время как власти поставили цель в 17 млн до конца года. Достичь ее будет очень трудно", — пишет издание.

 

Несмотря на это, власти страны сохраняют оптимизм относительно наступающего 2019 года и рассчитывают принять по его итогам 20 млн иностранных туристов. По их мнению, это станет возможным благодаря быстрому восстановлению инфраструктуры, новым достопримечательностям и "горячим" предложениям от турагентов.

 

 "К сожалению, мы не можем избежать природных бедствий. Но даже в трудные времена турпоток в Индонезию был довольно стабилен и никогда не падал ниже  одного млн человек в месяц", — цитирует журнал представителя местного правительства.

 

Комментируя эту публикацию, Елена Милованова, ведущий специалист отдела Юго-Восточной Азии департамента выездного туризма компании KMP Group, сообщила нашему корреспонденту: «С появлением прямого рейса из Москвы в Денпасар (Бали) осенью 2018 года мы ожидали увеличение турпотока из России в Индонезию.

Но из-за землетрясения и извержения вулкана минувшей осенью интерес россиян к направлению несколько «поостыл».

 

Также практически все туристы, которые отправляются в эту страну, отдыхают на острове Бали, где зима считается несезоном. По этим причинам объем продаж остался на прежнем уровне. Мы предполагаем, что увеличение спроса начнется ближе к марту, когда спадет влажность и на Бали станет суше.

 

Из-за климатических особенностей индонезийских островов туры на Новый год бронируются не так активно, как новогодние поездки по континентальной Азии. Однако у нас все же есть  достаточно большое число клиентов, кто решил встретить 2019-й год в Индонезии.

«Классическая» продолжительность отдыха на Бали составляет сейчас 10-12 дней. В комбинированной поездке с Сингапуром пребывание на острове обычно сокращается до недели».

/TOURBUS.RU


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