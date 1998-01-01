Новости Новогодняя столица обещает удивить всю страну Множество мероприятий запланировано на предстоящие зимние праздники в новогодней столице России этого сезона – старинной Туле

В минувшую пятницу Тула громко заявила о себе на всю страну: тысячи горожан, туристов и гостей областного центра стали свидетелями уникального события – старта проекта «Тула – новогодняя столица России». В новом для себя статусе город оружейников выглядел более чем достойно: украшенный праздничной иллюминацией и световыми композициями, продемонстрировал широкий размах торжества, веселья и ярких захватывающих сюрпризов. В Тулу приехали Деды Морозы и Снегурочки из более чем двадцати регионов России, включая якутского Чысхаана, настоящие северные олени из Мурманска, народные умельцы с разных уголков страны и представители трех десятков федеральных изданий, для которых был организован пресс-тур. В новогодней столице ожидается действительно грандиозный праздник: 31 декабря в 22:00 начнется шоу-программа с участием российского Деда Мороза и звездами российской эстрады. Изюминкой вечера станет 3D-мэппинг «Сказка о снежинке, которая не тает». Это трехмерное представление со световой проекцией на здание областного правительства, которое расскажет о приключениях тульских новогодних персонажей Маши Пряниковой, Мастера Кузнецова, Васи Гармонистова, Ивана Самоварова и Снежинки в Городе мастеров. Покажут его перед боем курантов и будут повторять ежедневно до рождественской ночи. Новогодние гуляния на центральной городской площади запланированы до 4.00. А на следующий день, 1 января в 19:00, здесь покажут красочное новогоднее шоу огня и света. На Рождество проект «Тула – новогодняя столица России» завершится торжественной передачей символа проекта следующему городу и огненно-пиротехническим шоу. Украшать площадь, да и всю Тулу, и дарить новогоднее настроение во время праздников будет 32-метровая городская елка. Миллионы цветов и оттенков, 3,5 тысячи веток лапника, пять тысяч игрушек – другой такой елки в России нет. Еще одним городским украшением стала улица Металлистов, которая к новогодним торжествам подготовилась основательно: пешеходную зону украсили ледяные скульптуры, а наступающий Год театра отразился в 12 стилизованных театральных арках с потрясающей иллюминацией. На ярмарке региональных сельскохозяйственных производителей гости дегустировали и покупали себе и в подарок близким тульские гастрономические бренды и новинки: сыры, включая деликатесные, мед, пряники, белевскую пастилу, варенье, березовый сбитень. До самого Рождества будет работать и ярмарка «Тульские сласти» на площади Ленина. Кроме блюд на мангале, пельменей и хот-догов, полакомиться можно будет блинами с разными начинками, венскими вафлями, карамельными яблочками; cогреться горячим чаем из 300-литрового самовара и безалкогольным глинтвейном. В новогоднюю ночь ярмарка будет работать до 4 утра. С 7 декабря и до Рождества в атриуме тульского кремля малышей и их родителей ждет в гости Дед Мороз. За стихотворение или песню он подарит сладкую конфету и скажет самые добрые слова пожеланий. Гостиная новогоднего волшебника работает ежедневно с 10:00 до 22:00. Будет на что посмотреть и не только в центре. Так, одной из самых заметных точек на праздничной карте города обещает стать кластер «Октава». Каждый уикенд декабря здесь будут проходить предновогодние мероприятия – лекции об истории праздника, кинематографе и традиционных блюдах – для взрослых, а еще и лучшие детские театральные коллективы с самыми волшебными мастер-классами – для малышей. 11 декабря в Туле открыли новое здание Экзотариума. А сегодня открывают новогоднюю резиденцию Левши в ремесленном дворе «Добродей», где всех желающих познакомят с секретами мастерства кузнецов, плотников, художниц. Работать резиденция Левши будет до 7 января будущего года. Большая работа, проделанная в рамках подготовки к старту проекта «Тула – новогодняя столица России», включает и заботу о комфорте и удобстве приезжающих в Тулу гостей, в том числе иностранных туристов. А «наплыв» туристов действительно немалый. События в тульской столице заинтересовали огромное количество людей. Точную цифру подсчитать пока сложно, но уже сейчас местные отели и гостиницы забронированы на 95% до самого Рождества. Чтобы у гостей остались максимально приятные впечатления о городе и туляках, проделана колоссальная подготовительная работа с привлечением большого количества помощников. Так, в Туле работают около 400 волонтеров, которые помогают туристам сориентироваться с городским транспортом, отелями, кафе, мероприятиями и прочим. В кремле открыт Штаб по приему гостей, где предоставят максимально исчерпывающую информацию, а также выдадут бейдж «Гость Тулы». Это карта лояльности, по которой туристы получают скидки и бонусы на различных площадках новогодней столицы. Новинкой этой зимы стал запуск проекта экскурсионного такси. И туристы, и туляки при заказе такси получают не просто услугу пассажирской перевозки, но и водителя-экскурсовода. Для этой цели были обучены двадцать водителей. Ценовая политика при этом не отличается от обычной. /TOURBUS.RU

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