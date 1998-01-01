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14 декабря
Первые чартеры должны отправиться в Египет в марте

Эксперты комментируют первые результаты проверки безопасности египетских курортных аэропортов российскими инспекторами


По информации АТОР, в настоящее время  российские инспекторы по авиабезопасности продолжают работу в аэропортах Хургады и Шарм-эль-Шейха. Египетские источники в Министерстве гражданской авиации сообщили местным СМИ, что испытывают оптимизм относительно итогов проверки, поскольку видят «позитивную реакцию» российских проверяющих.

Как отмечают в Египте, для местных курортов стратегически важно вернуть прямые рейсы из России, так как именно чартерная перевозка ранее давала египетскому туризму 90% российского туристического трафика.

 

По данным источников АТОР, Египет успел до визита российской делегации установить биометрическое оборудование в аэропортах: это было сделано буквально в последние дни ноября. Ранее биометрия была одним из принципиальных требований российской стороны, чтобы исключить возможность попадания нежелательных лиц в «стерильную зону» и другие закрытые помещения аэропортов.

 

Факт того, что египтяне выполнили часть требований РФ, подтверждают и источники АТОР в авиационных кругах. По их информации, Египет согласовал возможность проведения дополнительного досмотра багажа, одобрил условия по доступу и нахождению в «стерильной зоне» только уполномоченных для этого сотрудников аэропорта, а также по установке биометрического оборудования, в частности, сканеров, распознающих лица и сетчатку глаза.

Подобное оборудование работает в каирском аэропорту – во втором терминале, куда прибывают рейсы «Аэрофлота». По данным СМИ, в Хургаде установлено 14 таких биометрических сканеров.

По информации Минавиации Египта, Москва проинформирует Каир о результатах проверки до конца текущего года.

 

Кроме того, по сообщениям египетской прессы, египетские авиационные власти направили в Минтранс Великобритании отчет о страховых событиях в аэропортах Шарм-эль-Шейха и Хургады, чтобы убедить их принять решение о возвращении рейсов в аэропорты до следующей весны.

В качестве аргумента было указано, что «Россия рассматривает варианты возвращения рейсов», так что неплохо было бы и британской делегации последовать примеру российских коллег.

 

Анализируя возможные сроки восстановления авиасообщения с курортами Египта, эксперты АТОР сходятся во мнении, что это может быть середина – конец марта 2019 года. Как говорят наблюдатели, понадобится какое-то время для подписания протокола по авиабезопасности и межправительственного соглашения, а также для согласования технических моментов.

 

«С учетом двух недель, оставшихся до Нового года, и затяжных новогодних каникул, можно прогнозировать, что работа над документами начнется после 10–11 января. В комплексе на подготовку, согласование и подписание всех документов уйдет как минимум два месяца.

Таким образом, если не будет каких-то новых вводных, при благоприятном сценарии чартеры на курорты Египта могут полететь с середины – конца марта. Так что у россиян есть реальный шанс провести майские праздники – 2019 на Красном море в Египте», – заявил один из экспертов АТОР.

 

Ранее Лариса Аханова, директор PR-департамента TEZ Tour,  в беседе с нашим порталом заявила, что «вариантов возвращения авиарейсов на курорты Египта масса - вполне  возможен и  турецкий сценарий, когда направление открыли внезапно, за несколько часов,  одним указом.  

Рынку очень сложно без полноценных полетных зимних программ в Египет.  Все компромиссы с введением в продуктовую линейку  новых экзотических  стран  и т.д.  не могут заменить Египет.

На зимние программы возможное «открытие Египта» при этом отрицательно не повлияет и, наоборот, даже пойдет на пользу ряду направлений, куда выставлена избыточная перевозка и  низкобюджетные предложения».

/TOURBUS.RU

 


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