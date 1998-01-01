Новости Российским туристам предстоит открыть средиземноморские курорты и горнолыжные склоны Марокко Более двадцати профессионалов марокканской туриндустрии приняли участие в презентациях и workshop североафриканского королевства, прошедших вчера в российской столице

Вчера в столичном конференц-центре Meeting Point прошел День Марокко - встреча более 20-ти туроператоров и представителей отелей североафриканского королевства с профессионалами отечественного турбизнеса и журналистами. Профессиональных посетителей, а их было более ста, ждали последние новости турбизнеса королевства, презентации туристических возможностей и инфраструктуры Марокко, встречи с представителями туристического офиса Марокко и авиакомпании Royal Air Maroc, ведущими туроператорами и отельерами страны. В деловых мероприятиях участвовали гостиничные сети и отели Movenpick, Iberostar, Mandarin Oriental Marrakech Hotel Group, Gentleby (Banyan Tree Tamouda Bay), Mazagan, Royal Mansour, Amphitrite Palace, Palmeraie Resorts и туроператоры Magic Voyage, Morocco Golf Services, Access Holidays, MTM Travel, а также Ассоциация спа-курортов Марокко (l'Association SPA Maroc), национальная авиакомпания Royal Air Maroc и др. Частью деловой программы «Открой удивительное Королевство Марокко!» стала и большая пресс-конференция, в которой приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Марокко в РФ г-н Лешехеб Абделькадер, а также директор российского представительства Национального туристического офиса Марокко г-н Самир Сусси Риах. Открывая встречу, г-н посол охарактеризовал нынешнее состояние российско–марокканских отношений как «самое наилучшее». По его словам, истоки дружбы двух стран относятся еще к 1787 году, когда российская императрица Екатерина Великая впервые встретилась с королем Мароккко. Огромный импульс нынешнему сотрудничеству двух стран придал визит в Россию в 2016 году нынешнего короля Мухаммеда Шестого. В ходе его переговоров с российским президентом особое внимание было уделено увеличению российского турпотока в североафриканскую страну. Как добавил г-н посол, согласно недавним опросам 92% россиян хотели бы побывать в Марокко. «У нас есть все, что только может пожелать турист – океанские пляжи и пустыня Сахара, гольф-поля и спа-комплексы, Имперские города и снежные склоны. И при этом – абсолютная безопасность», - подчеркнул г-н посол. Продолжая эту мысль, г-н Сусси Риах отметил, что сейчас Марокко – самое популярное туристическое направление африканского континента. Так, в этом году Марокко посетили примерно 12,5 млн иностранных путешественников. Лишь второе место занял Египет – 9,5 млн, на третьем месте ЮАР – 8 млн туристов. Что же касается наших туристов, то в этом году Марокко посетило около 55 тыс. россиян, что примерно на 10% больше, чем в минувшем году, так что резервы для роста есть. В следующем году туристические власти страны надеются, что российский турпоток вырастет еще примерно на 20%. Этому должно способствовать и увеличение числа авиарейсов в страну. «Пока что в Марокко летает лишь три рейса нашей национальной авиакомпании Royal Maroc и четыре летних чартера, что очень немного. Однако я очень надеюсь, что уже в следующем году рейсы Royal Maroc в Москву станут ежедневными. Увеличится и число чартеров, которые мы продолжим, как и ранее активно поддерживать, в том числе и финансово», - отметил спикер. Одним из новых направлений отдыха в Марокко, еще плохо известном россиянам, директор турпредставительства назвал средиземноморское побережье на севере страны: «Здесь, всего в 14 км от Испании и в 4-х часах лета от России, находится множество красивейших небольших уютных курортов, которые еще предстоит открыть россиянам. Сейчас мы ведем переговоры с рядом крупных российских операторов, и я очень надеюсь, что в следующем летнем сезоне российские чартеры впервые отправятся и на наши средиземноморские курорты». Говоря о новых видах отдыха, которые наверняка заинтересуют наших туристов, г-н Сусси Риах назвал, в частности, гольф-туры: «Уже три года мы проводим в Марокко фестиваль для российских гольфистов, и это только начало. Ведь только в Марракеше имеется 18 больших гольф-полей. Известно, что гольф - это королевский вид спорта с особой атмосферой, и, конечно, лучше всего им заниматься в настоящем Королевстве!». Еще одно, достаточно неожиданное направление, которое только начинает развивать эта африканская страна – горнолыжные туры. Как рассказал г-н Сусси Риах, марокканские горы Атлас имеют высоту до 4100 метров, так что со снегом здесь проблем нет. Сейчас местные зимние курорты пока что еще не дотягивают до международного уровня, но уже через 2-3 года здесь должны появиться вполне современные горнолыжные комплексы. «И тогда вы сможете утром спуститься со снежной вершины на лыжах, а потом за два часа доехать до солнечного атлантического пляжа, где встретить Новый год!», - пообещал в заключение руководитель марокканского турофиса. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 По тексту:



Подписка