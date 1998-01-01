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На Хайнане остаются почти 1700 клиентов «Жемчужной реки»/ Комитет Госдумы одобрил отмену роуминга в РФ с 1 июня 2019 г./ МИД РФ предупредил россиян о проливных дождях во Вьетнаме до конца декабря

Почти 1700 клиентов "Жемчужной реки" остаются на острове Хайнань

На острове Хайнань в Китае остаются около 1,7 тыс. туристов, купивших путевки туроператора "Жемчужная река", который в среду был исключен из реестра и не может продолжать туроператорскую деятельность, сообщает пресс-служба Ростуризма.

"В настоящий момент на острове остаются 1687 человек, 746 россиян уже возвращены на родину, в течение суток еще порядка 370 туристов будут отправлены домой. Также устанавливается количество туристов, которые самостоятельно покинули остров", — говорится в сообщении.

В среду в Российском союзе туриндустрии (РСТ) сообщили, что, по данным туроператора, на остров завезен 2431 турист. При этом лишь у 731 человека есть обратные билеты на рейсы "ИрАэро".

Напомним, что в среду Ростуризм объявил об исключении обоих юрлиц туроператора "Жемчужная река" из единого федерального реестра туроператоров из-за невозможности исполнения всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта.

Также вчера на заседании наблюдательного совета ассоциации "Турпомощь" было принято решение вывозить за счет резервного фонда объединения только туристов без билетов. Самолеты для них предоставят другие туроператоры. Остальных должна вывезти сама авиакомпания "ИрАэро".

Комитет Госдумы одобрил отмену роуминга в РФ с 1 июня 2019 года

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи в четверг рекомендовал к принятию во втором чтении законопроект об отмене национального роуминга для сотовой связи на территории РФ.

Согласно одобренным на комитете поправкам, ко второму чтению изменен срок выступления в силу закона — 1 июня 2019 года.

Законопроектом предлагается отменить дифференцированные тарифы на услуги связи в зависимости от нахождения абонентов в том или ином субъекте РФ.

Также предлагается отменить плату за входящий вызов для абонента, находящегося за пределами территории субъекта РФ, указанной в решении о выделении оператору связи ресурса нумерации, включающего в себя выделенный данному абоненту абонентский номер.

Законопроект был внесен еще в 2017 году рядом депутатов от "Справедливой России" во главе.

Его авторы отмечают, что внутренний роуминг вводился в стране под предлогом компенсации сотовым компаниям, которые изначально вынуждены были осуществлять соединения через единого общероссийского оператора связи и несли в связи с этим дополнительные издержки.

МИД РФ предупредил россиян о проливных дождях во Вьетнаме до конца декабря

В декабре во Вьетнаме прогнозируются ливни, возможны наводнения и сходы оползней из-за сезона муссонов, сообщает в четверг ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ).

"В декабре в центральных провинциях Вьетнама прогнозируются ливни, возможны наводнения и сходы оползней из-за сезона муссонов. Также может быть опасным пребывание в горах и на низменностях", — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter ДСКЦ.

Как отмечают вьетнамские СМИ, оползни уже вызвали разрушения в некоторых районах центральной части страны. Так, в провинции Куангнгай проливные дожди вызвали оползень, из-за которого было разрушено несколько сотен метров дамбы. Местные власти призвали жителей и туристов к осторожности.

/TOURBUS.RU



